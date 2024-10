Sócios do Banco Master afirmam ser vítimas de “fake news” e garantem entrar com queixa-crime para investigação

Os sócios e presidentes do Banco Master, Daniel Vorcaro e Augusto Lima afirmaram que a instituição entrará com queixa-crime para investigação de fake news. Segundo declaração dos executivos, o banco é vítima de uma notícia falsa sobre uma suposta interrupção, por outros bancos, da captação de títulos de dívida emitidos pela instituição.

“Não tem nada interrompido, é tudo mentira. A polícia vai tomar as devidas providências, isso é crime contra o sistema financeiro naciona”, disse Lima após reunião com o diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino, em Brasília.

Questionados sobre o tema da reunião com o BC, os executivos disseram que a questão da captação não foi levantada e que o encontro se limitou a tratar de aspectos normativos relativos ao dia a dia do banco.