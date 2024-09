Sofia Gayoso fecha ciclo de EP com o de “Universo Paralelo”

A cantora e compositora Sofia Gayoso lança seu novo single “Universo Paralelo” em 27 de setembro de 2024, finalizando o ciclo do EP “Diferente”. Com produção de André Victor Leite e Duailibe, dois dos mais proeminentes nomes da cena paraibana, além de um currículo com Lucy Alves e Lukete, a faixa mistura brega funk com dream pop, criando uma atmosfera envolvente e contemporânea. A música reflete sobre diversidade, personalidades únicas e a conexão entre diferentes realidades, tanto nos planos emocionais quanto existenciais. O videoclipe foi gravado com incentivo da Lei Paulo Gustavo.

“Universo Paralelo” destaca todo o talento vocal da artista, transitando suavemente entre momentos de reflexão e explosões de emoção. Com o novo single, ela mostra o motivo de ser uma das artistas mais promissoras da cena musical atual. Ela também define a faixa como uma “experiência sensorial”, desafiando limites entre o que é real e o que é imaginário.

“A música fala sobre se encantar e se conectar com pessoas de um universo único e diferenciado, pessoas únicas, ditas “loucas’ pela sociedade, sobre gostar do que é diferente e convida o ouvinte a embarcar nesse universo paralelo e único. Estou muito feliz com esse lançamento, pois é o fechamento de um ciclo, meu EP Diferente, concluindo um trabalho que me lançou no Pop. Além do mais o clipe está lindo e irreverente, tendo sido patrocinado pela Lei Paulo Gustavo da Paraíba. Ariano Suassuna certa vez disse, com muita irreverência, do quanto uma pessoa que é chamada de doida, na verdade, pode ser alguém com uma criatividade e criticidade mal reconhecida pelo seu meio: “Os doidos perderam tudo, menos a razão. Têm uma (razão) particular. Eu gosto muito de história de doido. Não sei se é por identificação. Mas eu gosto muito.” Eu também me identifico com esse pensamento.”

FAÇA O PRE-SAVE AQUI.

Audiovisual

O videoclipe, dirigido por David Neves, leva o espectador a uma viagem visual através de paisagens surreais. Utilizando uma combinação de cenários reais e efeitos visuais, oscila entre a realidade e o sonho, construindo um universo onírico que dialoga com a mensagem da música. As cores vibrantes e os detalhes minuciosos de design de arte amplificam a dualidade explorada na narrativa da música.

Sofia aparece confrontando medos e desejos enquanto navega por diferentes espaços-tempo. Cada cena do videoclipe foi criada para ilustrar a luta interna da artista entre os limites da realidade e a liberdade encontrada nos sonhos. Os figurinos, a direção de arte e a cinematografia trabalham em conjunto para criar uma estética que conecta o ouvinte ao universo particular de Sofia.

O trabalho de Sofia atraiu fãs de artistas como Duda Beat, Marina Sena e Rachel Reis, por sua fusão de pop com elementos da cultura nordestina. Com o encerramento do ciclo do EP, Sofia prepara novo singles com novas sonoridades para o futuro. O objetivo é continuar explorando o pop com autenticidade, dando visibilidade à música autoral nordestina no cenário nacional. A artista busca celebrar suas raízes paraibanas e expandir a influência da cultura nordestina e latino-americana no Brasil.