SoftBank negocia liderar rodada de investimento da OpenAI com avaliação de US$300 bi, dizem fontes

O SoftBank está em conversas para liderar uma rodada de financiamento de até 40 bilhões de dólares na desenvolvedora de inteligência artificial OpenAI, em uma avaliação de 300 bilhões de dólares, incluindo os novos fundos, disseram fontes, no que pode ser uma rodada recorde para uma empresa privada. As empresas se recusaram a comentar.

O investimento ocorre na esteira da ascensão da startup chinesa DeepSeek, que atraiu a atenção mundial ao lançar um modelo de IA de baixo custo e desafiar as expectativas sobre os custos necessários para desenvolver e implementar a tecnologia.

Ainda assim, o SoftBank tem avaliado a fabricante do ChatGPT em 260 bilhões de dólares antes da rodada de investimento, acima dos 150 bilhões de alguns meses atrás, disseram as fontes à Reuters.

O financiamento deve vir na forma de notas conversíveis e, semelhante à rodada mais recente da OpenAI, está condicionado à reestruturação dos negócios da OpenAI para remover o controle da empresa por seu braço sem fins lucrativos.

Liderar a rodada de financiamento da OpenAI significaria uma aposta ousada para o SoftBank, o investidor global de tecnologia e seu presidente-executivo, Masayoshi Son, cujo grupo tem cerca de 30 bilhões de dólares em dinheiro para aportar, segundo documentos.

O Wall Street Journal noticiou na quinta-feira que a OpenAI está em conversas com o SoftBank sobre uma rodada de investimentos para levantar quase 40 bilhões de dólares que avaliariam a startup em até 340 bilhões de dólares.

O SoftBank poderia investir de 15 bilhões a 25 bilhões de dólares diretamente na OpenAI, apoiada pela Microsoft, e parte desse valor poderia ser usado para pagar o compromisso da OpenAI com a Stargate, acrescentou uma das fontes.

A Stargate, uma joint venture entre Oracle, OpenAI e SoftBank, planeja investir até 500 bilhões de dólares para ajudar os Estados Unidos a se manterem à frente da China e de outros rivais na corrida global da IA.

O investimento do SoftBank se somaria aos 15 bilhões de dólares já comprometidos com a Stargate, disse a fonte, acrescentando que as negociações estão em estágio inicial.

