Sogra de Gisele Bündchen deixa ‘escapar’ sexo do bebê

Nesta quarta-feira (5), Gisele Bündchen deu à luz pela terceira vez, mas até então tudo sobre o bebê estava sendo mantido em segredo.

No entanto, o site New Mag divulgou alguns detalhes sobre o nascimento da criança. Alice Maria da Silveira, sogra da modelo, confirmou o nascimento do bebê e revelou que é… um menino!

Gisele, de 44 anos, namora com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente desde 2023.

A modelo é ainda mãe de Benjamim, de 14 anos e Vivian, de 11, fruto do casamento com Tom Brady.

Leia Também: Gisele Bündchen dá à luz primeiro filho com Joaquim Valente, diz site