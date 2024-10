‘Sogra’ de Gisele Bündchen está “muito feliz” com gravidez

A notícia da gravidez de Gisele Bündchen tem sido amplamente comentada na mídia, embora a própria modelo não tenha se pronunciado sobre o assunto. A confirmação veio por meio de sua assessoria, enquanto Joaquim Valente, companheiro de Gisele e pai do bebê, também optou pelo silêncio, algo natural, dado que ele não é uma figura pública.

A única declaração veio da mãe de Joaquim, Alicinha Vieira, que, abordada por um jornalista da revista New Mag, expressou estar “muito feliz” com a notícia da gravidez. Segundo a revista americana US Weekly, fontes próximas revelaram que o casal já vive junto na casa de Gisele em Miami, e que os filhos da modelo, Benjamin e Vivian, estão se adaptando bem e gostam do padrasto.

