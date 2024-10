Sogro de Liam Payne lamenta luto da filha: “Acordado a noite toda”

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, está de luto. O pai da influenciadora, que namorava o cantor há 2 anos, demonstrou preocupação com a filha, que estava com o cantor na Argentina e voltou poucas horas antes da morte.

“Ela está sofrendo muito, de luto. Fiquei acordado a noite toda, por preocupação. Kaitlin [como ele chama a jovem] nem sequer está aqui, está na Flórida”, contou ele ao jornal New York Post, na casa da família, em Harrington Park, Nova Jersey.

Um vizinho também lamentou o ocorrido: “É tão triste. Eu realmente senti por eles quando li isso”, declarou.

Liam Payne tentou contato com uma amiga

Horas antes de cair do terceiro andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, e morrer, na última quarta-feira (16/10), Liam Payne tentou contato com uma amiga. Jodie Richards revelou ao jornal britânico The Sun que o cantor queria saber onde ela estava e enviou uma foto no quarto.

Ainda de acordo com a publicação, o ex-integrante do One Direction tentou falar com Jodie, na segunda-feira (14/10). Na troca de mensagens, ele perguntou onde ela estava. Em seguida, ela disse que estava na academia com o filho e ele respondeu “tudo bem”.

Na manhã de quarta-feira (16/10), poucas horas antes de sua morte, Liam mandou outra mensagem e quis saber se ela estava acordada. Jodie respondeu mais tarde, por volta das 8h, e os dois trocaram mensagens enquanto ele dizia que estava “relaxando” na Argentina, onde tinha uma turnê marcada ao lado do ex-colega de banda, Niall Horan.

No bate-papo, o cantor ainda mandou uma foto sentado na cama do hotel com uma mão apoiada na testa. Quando viu a notícia na mídia, a amiga ainda tentou mandar novas mensagens, achando ser mentira: “Liam, por favor, me diga que isso não é verdade!”, pediu ela, mas era tarde demais.

Jodie Richards, que ensinou artes cênicas a Liam Payne em Wolverhampton, cidade natal do artista, também falou da amizade com o cantor ao site Sky News, revelou como ele estava nos últimos tempo e que pensou que a morte do rapaz era uma fake news.

“Sou muito próxima de Liam, somos amigos há anos. Acho que ele só queria entrar em contato e verificar se eu estava bem, ver como todos estavam em casa. Nós conversamos todos os dias e fazemos isso há anos. Obviamente, ele sempre esteve lá quando precisei dele, mesmo ele não sendo daqui”, recordou ela.

Em seguida, a moça contou como o amigo estava ao sair para a turnê: “Ele estava ansioso pelo seu dia, ele disse que estava nervoso, nada parecia fora do comum. Ele está sempre em algum lugar mais glamouroso do que nós, como Los Angeles, Argentina. Tenho que olhar o fuso horário para ver onde ele estava. Ele, geralmente, me mandava mensagem no meio noite. Ele parecia bem, parecia feliz, parecia saudável, não havia motivo para qualquer tipo de preocupação. E então ouvi isso no noticiário”, lamentou Jodie, antes de completar:

“Achei que era fake news, tentei ligar para ele. Obviamente, ele não estava atendendo. Tentei mandar uma mensagem para ele, mas não conseguiu ‘ler’ a mensagem. Normalmente, isso acontece bem rápido. Então, quando liguei a TV, ficou cada vez mais claro que não era falsa. É um desperdício de vida, ele tinha um futuro pela frente”, disse ela.

E finalizou: “É uma verdadeira tragédia não apenas para nós, como amigos e familiares, mas para o mundo inteiro que o conhece como celebridade e cantor pop. Ele sempre recebeu ajuda quando precisava, mas, no que me diz respeito, ele estava bem com tudo o que estava acontecendo em sua vida pessoal e profissional também, ele tinha novidades no horizonte na TV e parecia feliz”, encerrou.

A causa da morte

Liam Payne morreu por conta dos ferimentos causados pela queda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A informação foi confirmada, na quinta-feira (17/10), pelo resultado preliminar da autópsia do ex-integrante do One Direction.

De acordo com o especialista que analisou o corpo do artista, o óbito foi causado por politraumatismo, com hemorragia interna e externa. O documento revelou que houve fratura craniana e ferimentos graves pelo corpo. O cantor faleceu, aos 31 anos, na quarta-feira (16/10), após sofrer o acidente.

Agora, as autoridades aguardam os resultados dos exames que vão constatar a presença de drogas ou álcool no organismo de Liam Payne. O Ministério Público local que vai divulgar tudo, já que está responsável pelo caso.

Liam Payne ganha mais de um milhão de seguidores

O cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira (16/10), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Após a sua morte, no entanto, o cantor britânico vem batendo números impressionantes nas redes sociais.

Só no Instagram, o artista ganhou mais de um milhão de seguidores. Nesta quinta-feira (17/10), o cantor soma 28,1 milhões de seguidores. Antes de sua morte, esse número era de 26,1 milhões.

De acordo com a plataforma Social Blade, que monitora redes sociais como YouTube, Instagram, Facebook e X, entre outras, o ex-integrante do One Direction ganhou mais de 560 mil seguidores no Instagram apenas nesta quinta-feira (17/10). Liam Payne também ganhou inscritos no Youtube (20 mil) e mais de 200 mil seguidores no TikTok, onde soma 5,2 milhões de inscritos.

A morte do cantor

Segundo informações da mídia argentina, Liam Payne teve morte instantânea. Socorristas foram acionados ao local, mas o cantor britânico já estava morto. Antes de cair de uma altura de cerca de 13 metros, o artista foi visto “desorientado” e agindo de forma errática no saguão do hotel.

Jornais locais afirmam que as autoridades policiais foram chamadas até o hotel, que fica em Palermo, para conter um “homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”. No quarto, policiais encontraram uma TV quebrada, objetos pelo chão, drogas e completa bagunça na acomodação.

O músico deixa um filho de sete anos, Bear, fruto de um relacionamento de dois anos e meio com a cantora Cheryl Cole. Horas antes da confirmação de sua morte, uma série de vídeos e fotos foi compartilhada no perfil oficial do cantor no Snapchat. Nos registros, ele aparece com sua namorada, Kate Cassidy.

Em 2023, Liam falou abertamente sobre as batalhas que vinha enfrentando ao sair da boy band. “Nesses momentos em que eu estava super deprimido, eu perdia minha sobriedade. Há algumas coisas sobre as quais eu definitivamente nunca, nunca falei. Foi muito, muito, muito grave. Foi um problema”, falou.

“Eu passei por uma fase muito ruim. Felizmente eu tinha ótimas pessoas ao meu redor. Quando as coisas começam a se acumular sobre você, parece que sempre haverá outro obstáculo em alguns meses. Mas eu sempre ficava bem, mesmo nas situações mais sombrias”, completou Liam Payne.