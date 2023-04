Soho reúne chefs premiados em jantar comemorativo de 25 anos

Um dos clássicos da gastronomia baiana está em festa. O restaurante Soho, na Bahia Marina, realizará um jantar especial em 10 de maio para comemorar os 25 anos de sua trajetória. “Convidamos chefs que representam a nova geração da gastronomia de Salvador”, adianta Karine Queiroz, sócia da casa ao lado de Jel Queiroz e Bartô Feitosa.

O chef Marcelo Fugita será o anfitrião da noite, quando receberá Dante Bassi e Katrin Bassi (Manga), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Grupo Origem), Kaywa Hilton (Boia) e Peu Mesquita (Pepo). O jantar contará com um menu degustação dividido em 7 etapas e será aberto ao público, que poderá consultar valores e reservas no 71/ 98354-0428.

Karine Queiroz (Elias Dantas)

Trajetória

Inaugurado em 1998 pelos empresários baianos Jel Queiroz e Karine Queiroz, em parceria com Bartô Feitosa, o restaurante começou em um pequeno espaço na Ladeira da Barra, até que em 2003 mudou-se para Bahia Marina, no local atual, com projeto de arquitetura contemporânea e vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos. Entre os muitos títulos, o restaurante recebeu do Governo do Estado da Bahia o diploma de Mérito em Turismo. “A culinária japonesa de alto padrão, associada à busca pelo melhor nível de experiência para os clientes, fez e continua fazendo do Soho uma referência no Brasil”, destaca Karine. “Tenho muito orgulho da história que construímos”, finaliza.

Caetano Veloso se apresenta pela primeira vez em Trancoso

Neste feriado prolongado de Tiradentes, o sul da Bahia recebe o cantor Caetano Veloso para uma apresentação inédita, na noite deste sábado. O palco será o icônico Teatro L´Occitane, em Trancoso. O espaço de 6 mil metros quadrados é uma obra encravada entre as falésias e a Mata Atlântica, e se tornou cartão postal da região.

O show marca, além da estreia de Caetano Veloso nos palcos do vilarejo, o encerramento de mais uma edição do IT Forum Trancoso, que reúne anualmente CEOs de grandes empresas e executivos das mais importantes companhias de tecnologia do país. A produção do evento ficou a cargo da Zum Brazil.

Refúgios baianos

Um dos destaques da nova edição da revista Forbeslife Fashion, que conta com direção de Donata Meirelles, é o KA BRU, um complexo baiano de quatro propriedades – entre Itacaré e a Península de Maraú – com design minimalista, linhas brancas, madeiras e artesanato local. “Nos restaurantes e bares, culinária regional e ingredientes orgânicos, além de um menu de serviços e experiências que vão de yoga a observação de baleias e transfer de helicóptero”, destaca a publicação. O KA BRU é composto pelo 1100 Boutique Hotel, Beach Boutique Hotel, Forest Villa e River Villa.

Potências criativas

Com o tema central Potências Criativas, a edição soteropolitana do TEDx já tem data e local para acontecer. O público que for ao Teatro da Cidade, localizado no Villa Global Education, na Paralela, no dia 20 de maio, vai assistir às palestras de quinze grandes nomes do cenário baiano, como Daniel Cady, Alberto Pitta e Malu Fontes. Os demais nomes serão divulgados em breve.

Fortalecimento do Comércio

O deputado federal baiano Leo Prates apresentou, na Câmara Federal, um projeto de indicação que busca fortalecer a revitalização do bairro do Comércio, em Salvador. Na proposta enviada ao ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, Rui Costa, o parlamentar pediu que futuras sedes de órgãos federais, que venham a ser implantadas na capital baiana, sejam instaladas estrategicamente na região. “Em consonância com as tentativas de revitalização da área por parte do poder público, faço esta indicação que tem o intuito de trazer o protagonismo de volta para o bairro, além de fortalecer e valorizar ainda mais o Centro Histórico da nossa cidade”, afirmou Prates.

Inauguração Um coquetel marcou a abertura, quarta-feira, da nova loja da Audi Center Salvador, localizada na Av. Paralela. O evento, comandando por Nina Coelho, ao lado do pai, o empresário Nilo Coelho, contou com a presença do executivo da Audi AG, responsável pela área de Vendas da América Latina, Martin Bayer, além do time local da montadora, clientes e parceiros, entre outros convidados. Luiz Mendonça, Ana Lucia Evangelista, Gercino Coelho, Roberto Pessoa e Júlia Sampaio passaram por lá.

Maria Bethânia (Ana Oliveira)

Nova imortal

A Academia de Letras da Bahia (ALB) marcou a posse de Maria Bethânia como nova imortal para o próximo dia 3 de maio. A informação foi confirmada ao Alô Alô Bahia pela assessoria da cantora baiana. Bethânia vai ocupar a Cadeira 18, que pertenceu ao historiador, ensaísta e professor Waldir Freitas Oliveira, que morreu em junho de 2021, aos 92 anos. A artista baiana não tem produção literária de destaque, mas a ALB afirma que ela é “uma defensora das letras” e uma pessoa responsável por divulgar em seus espetáculos as obras de nomes como Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Sophia de Mello Breyner Andresen e Guimarães Rosa.