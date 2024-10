Soldado Corrêa foi condenado por ataques a ex-ministro e apologia à violência

As declarações teriam sido dadas durante o podcast “Fala Glauber”, gravado em 2023. Na ocasião, ele teria afirmado que o ministro possui relações com os traficantes do Complexo da Maré, por isso teria conseguido acessar o local.

“Ele entra na Maré, né? Tem ele como amigo, como chegado, né? Ele ir com o carro, com uma caçambinha, pedir as armas do traficante, né? Pra botar em cima da caçamba e tira as armas dos traficantes da Maré, que tá tudo certo, né? Ministro Dino”, afirmou ele na época.

Além das afirmações contra o ministro, a condenação afirma que Corrêa utilizou “linguagem grosseira”, “exaltada” e que “incita a letalidade policial”.

“Que se foda a lei, que se foda! Porque eu respeito essa porra, mas se um meu pagar, cabou irmão, vai ter que me matar porra, porque eu vou grandão pra cima porra! Cabou a lei irmão”.

O influenciador afirmava em entrevistas que a causa da sua prisão foi uma afirmação que ele havia feito sobre defender sua família a qualquer custo. “Se alguém mexer com minha família, que se ‘foda’ a lei”.