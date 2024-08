Solidão, cidade de Pernambuco, tem só um candidato à prefeitura

A cidade de Solidão, no Sertão de Pernambuco, tem apenas um candidato registrado junto à Justiça Eleitoral. Mayco Pablo Santos Araujo, ou Mayco da Farmácia, é o único candidato à prefeitura do município pernambucano.

Os candidatos às vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador tiveram até a última quinta-feira (15/8) para pedirem o registro de candidatura. Em Solidão, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram apenas 16 candidaturas registradas, sendo uma para prefeito, uma para vice-prefeito e 14 para vereadores.

Mayco da Farmácia é candidato pelo PSB e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), será eleito apenas se conquistar metade dos votos válidos do município.

Perfil do candidato Mayco tem 36 anos, ensino superior completo, é empresário e nasceu na cidade de Afogados da Ingazeira, também em Pernambuco.

Na Justiça Eleitoral, o candidato à prefeitura de Solidão declarou uma parte de terra avaliada em R$ 150 mil.

Solidão O município de Solidão está localizado a 400 km de Recife, capital de Pernambuco. Conforme dados do Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade conta com 5.210 habitantes e tem o PIB per capita de R$ 9.390,24.

