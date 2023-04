Solteira, Key Alves curte show sertanejo e confessa: ‘Fiz coisa que não devia’

Após lidar com a dor do término com Gustavo, Key Alves aproveitou a noite de quinta-feira 96) para curtir o show de Israel & Rodolffo. A ex-BBB comapartilhou momentos nos stories durante o evento.

Já nesta na tarde desta sexta (7), a jogadora de vôlei fez uma ‘confissão’: “Gente, fiz coisa que não devia ontem!”

O fim do relacionamento foi anunciado na terça-feira (4). Através das redes sociais, o cowboy confirmou que não está mais com a jogadora de vôlei.

“Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro, mesmo na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças”, disse.

Ainda no texto publicado no Instagram, Gustavo comentou que a ex-namorada é uma pessoa incrível e, por isso, decidiu terminar porque não quer machucá-la posteriormente.

Já a jogadora disse que, supostamente, ele não teria respeitado as situações que estavam ocorrendo na vida dela, como a morte do avô e a lesão da irmã, que também é atleta.

Em seguida, Key explicou que acabou sendo humilhada e criticada nos últimos meses e que o ex-namorado terminou de forma não muito amigável, além de que a relação não vai ter amizade.