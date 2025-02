Sombreiro e Cometa nas Imagens Astronômicas da Semana

Toda semana, no Programa Olhar Espacial, exibimos duas imagens astronômicas que se destacaram na semana que passou. E na última semana, apresentamos mais duas imagens publicadas no site APOD Brasil. Confiram:

Galáxia do Sombreiro

[ Créditos: Paolo Cinque ]

A primeira imagem exibe uma das mais belas galáxias próximas. A M104 ou Galáxia do Sombreiro, é uma galáxia espiral localizada a “apenas” 28 milhões de anos-luz de distância na direção da Constelação de Virgem. Ela recebe esse nome por seu formato peculiar, que lembra um sombrero mexicano, com um núcleo brilhante e um denso anel de poeira escura ao redor. Seu plano praticamente alinhado com a Terra, nos permite um ponto de vista único, que faz de M104 uma das galáxias mais fotografadas e estudadas pelos cientistas.

Cometa C/2024 G3 (ATLAS)

[ Créditos: Tiago Rocha Pereira ]

Já a segunda imagem é mais um belíssimo registro do cometa C/2024 G3 (ATLAS) feito a partir de Guanambi, na Bahia. Este cometa ficou visível a olho nu no mês de janeiro, depois de sua máxima aproximação do Sol, quando passou a apenas 13 milhões de quilômetros da nossa estrela. Infelizmente, essa gigantesca rocha de gelo e poeira acabou se desintegrando depois que esta imagem foi captada. Mas antes de desaparecer completamente, o C/2024 G3 ainda deixou boas lembranças e fantásticos registros de sua passagem, como esta bela composição com uma típica paisagem do sertão nordestino.

APOD Brasil

As escolhas das Imagens Astronômicas desta Semana foram feitas a partir do site APOD Brasil (https://www.apodbrazil.com/), um portal mantido por astrônomos e entusiastas da fotografia, dedicado à divulgação das belezas do Cosmos. O APOD Brasil tem o objetivo de publicar uma fotografia astronômica a cada dia, divulgando o trabalho de brasileiros, e de outras nacionalidades, empenhados em revelar as maravilhas do nosso Universo. Os interessados em contribuir com o portal APOD Brasil, e também com as Imagens Astronômicas da Semana do Olhar Espacial, podem fazer isso através do formulário disponibilizado no site: https://www.apodbrazil.com/form.

