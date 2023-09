‘Somos dois países do Sul global comprometidos com a paz’, diz Lula após encontro com primeiro-ministro do Vietnã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 25, com o primeiro-ministro da República Socialista do Vietnã, Pham Minh Chinh, em visita oficial ao Brasil. O chefe do Executivo usava máscara de proteção por orientação médica pré-cirurgia, marcada para a próxima sexta-feira, 29. Em discurso após o encontro, Lula classificou os avanços econômicos e sociais do Vietnã na última década como “impressionantes” e exaltou o interesse do governo brasileiro de aprofundar a cooperação bilateral em áreas como agricultura, educação e defesa, citando acordos assinados no encontro. “Somos dois países do Sul Global comprometidos com a paz, o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e o combate à fome e à pobreza. Desejamos maior representatividade na governança internacional”, disse Lula, também agradecendo pelo apoio do país à entrada do Brasil como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU.

Entre os acordos firmados, Lula mencionou um plano de ação para avançar na abertura do mercado vietnamita para novos produtos agropecuários brasileiros; um projeto de mobilidade de estudantes entre os países; um memorando para a exportação de produtos de defesa, como aeronaves; e anunciou a visita oficial da ministra Luciana Santos ao Vietnã para a primeira reunião da Comissão Conjunta de Ciência e Tecnologia. “Somos hoje um dos principais fornecedores de soja, carnes e algodão para o mercado vietnamita. O Vietnã é o sexto maior mercado de produtos do agronegócio brasileiro. Queremos expandir esse fluxo, e também diversificá-lo, com mais produtos de alto valor agregado”, comentou o presidente.

Lula também lembrou do interesse do Vietnã de celebrar um acordo comercial com o Mercosul e prometeu levar o tema aos outros países. “Tenho certeza de que avançaremos nessa discussão. É do nosso interesse aproximar o Mercosul da ASEAN”, disse o chefe do Executivo, que confirmou ainda que fará uma viagem ao país asiático, em 2024, para celebrar os 35 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre as nações.

