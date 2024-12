Sonda Parker da Nasa inicia recorde de aproximação do Sol nesta terça

Uma nave não tripulada da Nasa inicia nesta terça-feira (24) uma aproximação recorde do sol. O pico da proximidade, no entanto, só deve se dar à meia-noite da sexta-feira (27). Às 8h53 (horário de Brasília), a sonda Parker estará a 6,2 milhões de quilômetros da superfície solar, distância inédita para qualquer equipamento humano.

Lançada em agosto de 2018, a missão tem um prazo de sete anos e visa aprofundar o conhecimento sobre a atmosfera solar e fenômenos como a origem das tempestades solares. Com uma velocidade impressionante de 690.000 km/h, a Parker é equipada com um escudo térmico que resiste a temperaturas extremas, garantindo que seus instrumentos internos permaneçam a aproximadamente 29°C.

Um dos principais objetivos da missão é investigar por que a coroa solar, a camada externa da atmosfera do Sol, é 200 vezes mais quente do que a superfície solar. Essa questão intrigante é fundamental para entender melhor os processos que ocorrem no Sol e suas implicações para o sistema solar.

Durante a aproximação, conhecida como periélio, a sonda precisará interromper temporariamente a comunicação direta com a Terra. A confirmação do sucesso dessa manobra está prevista para ocorrer na próxima sexta-feira. Este evento marca a primeira de três passagens programadas que estabelecerão novos recordes de proximidade com o Sol, com as próximas ocorrendo em 22 de março e 19 de junho de 2025.

