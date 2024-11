Song Jae-Rim: polícia encontrou carta na casa de ator sul-coreano

A morte do ator sul-coreano Song Jae-Rim ganhou novos desdobramentos. O site local Yonhap News afirma que a polícia encontrou uma carta de duas páginas no apartamento do modelo, o que fez com que os agentes desconsiderassem a suspeita de crime.

Apesar do conteúdo da carta não ter sido divulgado, a imprensa local aponta que o ator teria tirado a sua própria vida. Ele foi encontrado por um amigo nesta terça-feira (12/11). OS dois tinham marcado um almoço.

“Neste ponto da investigação, não há sinais de crime”, disse um policial ao Yonhap News. “Gostaríamos de realizar um pequeno funeral apenas com a família”, diz um outro comunicado.

Song Jae-Rim foi encontrado morto em seu apartamento, no Distrito de Seongdong, em Seul, aos 39 anos. A informação foi confirmada pela Delegacia de Polícia de Seongdong à imprensa local.

Carreira de Song Jae-Rim

Song Jae Rim começou sua carreira em 2009, no filme Atrizes. Ele ganhou destaque por seu papel em A Lua Abraçando o Sol, de 2012.

O ator ainda esteve em produções como Two Weeks, Unkind Ladies e, mais recentemente, Queen Woo. O funeral acontecerá no próximo dia 14.