“Sonho”, desabafa equipe de Raque Brito após desclassificação

A notícia da desclassificação de Raquel Brito de A Fazenda 16 pegou muita gente de surpresa, na tarde desta segunda-feira (7/10). A notícia foi confirmada pela Record, através de uma nota divulgada com exclusividade pela Coluna Fábia Oliveira. Após a notícia vir à tona, a equipe da ex-peoa se manifestou nas redes sociais.

“Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo A Fazenda por motivos de saúde. Após se sentir mal e receber apoio médico da equipe do programa, Raquel passou por uma bateria de exames que indicou a necessidade de um cuidado especial neste momento. Por isso, ela foi afastada”, começou a publicação, que mostra o momento em que os outros confinados são informados sobre a saída.

Em seguida, o time da irmã do campeão do BBB24 se dirigiu aos internautas: “Pedimos a todos os fãs e público que acompanha Raquel que tenham empatia e respeito neste momento. Em breve, traremos mais detalhes sobre a condições de saúde da nossa Raquel Brito”, garantiu.

E finalizou: “Sabemos que vocês, assim como nós, estão torcendo pela saúde e bem-estar dela. Vamos continuar vibrando positividade e apoiando essa guerreira, mesmo fora do confinamento. Muito obrigada a todos pelo carinho e força até aqui!”, agradeceu.

12 imagens Fechar modal. 1 de 12 Equipe de Raquel Brito se manifesta após desclassificação: “Sonho” Instagram/Reprodução 2 de 12 Raquel Brito Reprodução/Instagram 3 de 12 Raquel Brito 4 de 12 Ela quer seguir carreira como influenciadora Foto: Instagram/Reprodução 5 de 12 E focar em dicas de beleza e culinária Foto: Instagram/Reprodução 6 de 12 Raquel Brito Reprodução 7 de 12 Tias e prima detonam Raquel Brito: “Quer mostrar uma vida coitadinha” Instagram/Reprodução 8 de 12 Raquel Brito aparece em um dos momentos que curtiu em A Fazenda 16 Reprodução 9 de 12 Davi Brito e Raquel Brito Instagram/Reprodução 10 de 12 Raquel e Davi são irmãos Foto: Instagram/Reprodução 11 de 12 Raquel é irmã de Davi, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução 12 de 12 Raquel e Davi Brito Reprodução/Playplus

A desclassificação

Raquel Brito está fora de A Fazenda 16. A peoa, irmã do campeão do BBB24, Davi Brito, foi desclassificada após passar por uma bateria de exames. A Record emitiu um comunicado sobre o caso.

“A Record informa que a participante de A Fazenda 16, Raquel Brito, após uma bateria de exames e seguindo orientações médicas, não seguirá na competição. Os peões da sede serão avisados sobre a saída da Raquel em alguns instantes”, afirmou o texto, obtido com exclusividade pela Coluna Fábia Oliveira.

A agora ex-participante saiu para passar por atendimento médico, no domingo (6/10) e não vai retornar mais. Inclusive, ela não participou da Prova de Fogo.

Mal-estar durante dinâmica

Após passar mal durante a Prova de Fogo, em A Fazenda 16, Raquel Brito precisou ser levada a um hospital. Em comunicado lido por Júlia, Fazendeira da semana, a produção do programa expressou o boletim médico da irmã de Davi.

“A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite”, disse a nota. Ela foi atendida pela equipe médica do programa, mas foi hospitalizada na sequência.

Raquel perdeu a dinâmica para Camila Moura, foi direto para a Baia e precisou puxar mais um peão. Suelen, sua companheira de prova, precisou decidir pela influencer. Ela selecionou Zaac para dormir com o cavalo do reality. Além deles, Zé Love e a própria Suelen estão na berlinda.

Motivo de coceira íntima

A coceira íntima de Raquel Brito em A Fazenda 16 segue dando o que falar nas redes sociais. A Record TV chegou a comentar que não comentaria sobre a saúde da irmã de Davi Brito, mas a própria peoa decidiu comentar sobre o assunto.

Gizelly Bicalho pediu que Raquel parasse de coçar a região íntima, enquanto a irmã do ex-BBB afirmou se tratar de uma verruga.

“Para de mexer nesse periquito seu aí que cê tá coçando”, disse a ex-BBB. Raquel rebateu: “Tô mexendo na verruga aqui, ó”.

O que diz a Record?

A Record rompeu o silêncio e se manifestou sobre a coceira íntima de Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, em A Fazenda 16, que se tornou alvo de polêmica. Vídeos da baiana em alguns momentos do jogo viralizaram e se chegaram a virar memes na web.

Questionada sobre a possibilidade de atendimento médico para a peoa, a emissora disse que “atendimentos médicos e diagnósticos são confidenciais; a emissora não pode divulgar publicamente”. A declaração foi dada ao portal Glow News.

Recentemente, a ex-BBB e médica ginecologista Marcela Mc Gowan falou sobre a situação e explicou algumas possíveis causas do incômodo.

“Embora a candidíase seja sim uma frequente causadora de coceira nessa região, existem outras situações que podem levar a isso. Como por exemplo os quadros de alergia, que podem ser desencadeadas pelo contato com algum produto químico, como por exemplo o sabonete que está sendo usado para lavar ali a região, ou até mesmo o produto usado para lavar a calcinha que ela estiver usando”, declarou Marcela.

Marcela Mc Gowan ainda destacou a importância de levar em conta a nova rotina de Raquel no reality. Isso porque o confinamento em um novo lugar causa mudanças no estilo de vida, na higiene, na alimentação, nas roupas e no estresse, o que pode influenciar a saúde íntima.

“Isso não deveria ser motivo de chacota. Então se você tem algum tipo de coceira na sua região vulvar, precisa sim procurar ajuda, investigar e tratar. Mas isso não deve ser levado como algo nojento ou inadequado, apenas como um sintoma que precisa de olhar e de orientação”, completou.