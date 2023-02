Sonhos de Carnaval: Amor à distância e sonho realizado na Avenida

Se eu te perguntasse ‘qual o seu sonho realizado no Carnaval’, o que você responderia?

Ok, eu concordo que essa é uma resposta um pouco difícil de responder de bate-pronto. Às vezes você tem que acessar a memória de uns anos atrás, lembrar da galera que saiu com você, dos artistas que viu no trio ou até daquele lovezinho que você arranjou na festa. Mas e se eu te disser que o sonho realizado de muita gente é viver o Carnaval em si?

Ah, mas aí você pode responder: então todo o ano eu tô realizando esse sonho, não vale. Bom, se você é de Salvador ou tem condições de vir para a cidade todo o ano, continue fazendo isso e aproveitando ao máximo! Mas acredite que tem gente que ama Carnaval mesmo antes de conhecer ele pessoalmente.

Essa é a história do advogado Fabrício Carneiro, que viveu seu sonho de Carnaval em 2020, quando veio para Salvador pela primeira vez durante a festa e pôde realizar um desejo de criança. E pra contar a história dele a gente precisa viajar quase 250km até a cidade de Santaluz, no interior daqui da Bahia, e de lá desviar para uma estrada de terra por mais de 60km até chegarmos no Distrito do Pereira.

Confira a história completa nesse episódio especial do podcast do CORREIO.

Esse episódio teve produção, narração e edição feitas por Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.