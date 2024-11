Sônia Bridi processa ex-genro Rafael Cardoso por ameaças e violência doméstica

Sônia Bridi, jornalista renomada, decidiu processar seu ex-genro, o ator Rafael Cardoso, devido a alegações de ameaças e violência doméstica. A situação se agravou a ponto de Sônia acionar as autoridades para garantir a segurança de sua filha e netos, além de buscar medidas legais que impeçam a aproximação de Cardoso. Ela relata que, em 18 de agosto de 2023, Rafael invadiu sua residência, proferiu ofensas e ameaças, e ainda destruiu seu veículo. Em resposta aos acontecimentos, no dia 24 de agosto de 2023, Sônia solicitou uma medida protetiva de urgência, alegando ter sido vítima de violência psicológica, moral e patrimonial. Os advogados que a representam afirmam que Rafael tem problemas com o uso de substâncias, incluindo álcool e drogas ilícitas.

No dia seguinte, a juíza Cintia Souto Machado de Andrade atendeu ao pedido, estabelecendo uma distância mínima de 100 metros entre Sônia e Rafael, além de proibir qualquer tipo de contato. A medida protetiva concedida permanece em vigor até o presente momento. Em setembro de 2023, Sônia revelou que Rafael estava residindo a apenas 750 metros de sua casa, o que gerou preocupações adicionais sobre a segurança da família. Até agora, o caso não recebeu comentários oficiais de nenhuma das partes envolvidas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA