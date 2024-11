Sônia Bridi processa Rafael Cardoso e pede medida protetiva após ter casa invadida pelo ator, diz colunista

A jornalista Sônia Bridi entrou com uma ação contra o ator e ex-genro Rafael Cardoso, por violência patrimonial e psicológica depois de ter sido ameaçada e ter a casa invadida em agosto de 2023.A ação se tornou pública através do jornalista Gabriel Perline, da revista Contigo!.

Segundo a publicação, a jornalista acionou a polícia para proteger a filha, Mariana Bridi, e netos, além de buscar medidas legais para proibir a aproximação do ex-genro. Sônia entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra Rafael Cardoso, alegando ter sofrido violência doméstica por parte do ex-genro.

“A princípio, é importante salientar que a ora Requerente [Sônia Bridi] vem iniciar o presente procedimento cautelar de urgência somente para sua proteção familiar, após sofrer violência doméstica, por uma questão de gênero e por causa do comportamento do Sr. Rafael Cardoso, seu genro”, informa o documento obtido com exclusividade pela revista.

Foto: Instagram

De acordo com a denúncia, o ator estaria sob efeito de álcool e drogas ilícitas. O pedido foi aprovado pela juíza Cintia Souto Machado de Andrade, do VII Juizado da Violência Domestica do Rio de Janeiro, que determinou a proibição de Rafael se aproximar dela, mantendo uma distância de 100 metros, além de proibir qualquer tipo de contato.