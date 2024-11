Sophia Barclay anuncia o EP “2000”: Uma Homenagem ao Funk Carioca dos Anos 90/2000

A cantora, atriz e influenciadora Sophia Barclay prepara-se para lançar um novo EP intitulado “2000”, em que revisita as raízes do funk carioca, inspirando-se nas batidas icônicas dos anos 90 e 2000. Neste projeto, Sophia traz o som do Furacão 2000, adicionando uma nova interpretação ao estilo e trazendo o funk para um público contemporâneo, sem abrir mão de suas origens.

Em “2000”, Sophia retorna ao português, mantendo suas influências latinas com faixas de funk espanhol, oferecendo uma mistura ousada e refrescante para os fãs. O álbum promete ser uma experiência nostálgica e autêntica, com uma batida contagiante e letras adaptadas para uma experiência acessível a todos, sem palavras explícitas.

Sem data de lançamento definida até o momento, Sophia revela que negociações estão em andamento com diversas produtoras cariocas. Este projeto tem tudo para consolidar ainda mais sua identidade musical no cenário brasileiro e latino, levando o funk carioca às novas gerações.