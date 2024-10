Sophia Barclay pede ajuda nas redes sociais para encontrar jovem de 22 anos que está desaparecida

Na noite do dia 2 de outubro, a cantora e influenciadora Sophia Barclay foi às suas redes sociais pedir ajuda para localizar Joana Daq, de 22 anos, filha de uma vizinha de sua mãe, Luciana. Joana fugiu de casa após uma crise de pânico desencadeada pela visita inesperada de seu ex-namorado. A jovem sofre de depressão, está em tratamento psiquiátrico no CAPS e havia recebido alta temporária para passar alguns dias com a mãe em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desde o desaparecimento, a família não teve mais notícias de Joana, e um boletim de ocorrência já foi registrado.

Joana Daq, de 22 anos, está em tratamento contra depressão no CAPS e foi liberada para passar alguns dias com a mãe, Luciana. O ex-namorado de Joana apareceu no portão da casa da família, causando uma crise de pânico. Após esse incidente, Joana fugiu de casa. A família não tem contato com ela desde o ocorrido, e a polícia está investigando o caso após o registro do desaparecimento.

A artista, Sophia, utilizou as redes sociais para mobilizar seus seguidores na busca por Joana, pedindo que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro da jovem, entre em contato com as autoridades ou diretamente com ela pelas redes sociais. As postagens da influenciadora, rapidamente ganhou grande visibilidade e apoio, com pessoas de toda a cidade se unindo para compartilhar a mensagem e tentar ajudar na localização de Joana.

A investigação policial continua, e qualquer pessoa que tiver informações pode ajudar entrando em contato pelas redes sociais da influenciadora ou diretamente com a família. A mãe de Joana, Luciana, está disponível para informações e aguarda ansiosamente por novidades.

Contato: (21) 9 8349-1162