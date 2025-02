Soraya Thronicke e Marcos do Val abandonam candidaturas para a presidência do Senado

Ao renunciar à sua candidatura, Soraya pediu a Davi Alcolumbre um compromisso com as pautas da bancada feminina.

Durante os pronunciamentos na sessão deste sábado (1°), dois senadores retiraram suas candidaturas na disputa para a presidência do Senado. Com a renúncia de Soraya Thronicke (Podemos-MS) e Marcos do Val (Podemos-ES), seguem como candidatos o favorito, Davi Alcolumbre (União-AP), Marcos Pontes (PL-SP) e Eduardo Girão (Novo-CE).

“A instituição Senado precisa estar acima de cada um de nós aqui”, declarou Soraya.

Já o senador Marcos do Val disse que o que está em jogo não é apenas a liberdade de expressão, mas a independência do Congresso Nacional. Ele destacou que é alvo de censura por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com conivência da Mesa atual do Senado.

O candidato disse que defende a democracia, embora tenha sido submetido a medidas inconstitucionais que ferem direitos garantidos pela Constituição, com redes sociais bloqueadas, salários embargados, suspensão de passaporte diplomático e multas. Marcos do Val defendeu ainda a atuação de um Congresso independente e corajoso”.