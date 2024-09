Sorocaba: PF cumpre 19 mandados em operação que apura desvio de verbas

São Paulo — A Polícia Federal cumpre, nesta quarta-feira (11/9), 19 mandados de busca e apreensão na Secretaria de Saúde de Sorocaba e um condomínio de luxo em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, no âmbito de uma operação que apura desvios de recursos públicos. A Operação Parajás é feita em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU).

Mais de 50 policiais federais e agentes da CGU participam das buscas.

As investigações começaram em outubro de 2023 e apuram supostas práticas de desvios de recursos públicos que teriam ocorrido entre 2020 e 2023 em Sorocaba. As suspeitas apontam para a possibilidade de direcionamento de contratos e convênios para duas empresas e uma entidade assistencial, que seriam controladas por um ex-servidor público municipal.

As beneficiadas seriam ligadas à família de um ex-diretor da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba (Urbes), empresa pública municipal responsável pelo trânsito e transporte, de acordo com a apuração da TV Tem.

Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou, para uma das empresas, a medida cautelar de proibição de contratar com o poder público. Também foi proibido pela Justiça qualquer alteração dos quadros societários de todas as pessoas jurídicas investigadas, bem como o ingresso das pessoas físicas investigadas em novas sociedades empresariais.

Os investigados poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de estelionato contra o poder público, peculato e contratação direta ilegal.