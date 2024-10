Sorteio das urnas submetidas à auditoria de votação no 2º turno em Camaçari acontecerá na véspera da eleição

Assim que sorteadas ou escolhidas pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE-BA ou pelas entidades fiscalizadoras presentes, as urnas serão trazidas imediatamente de Camaçari para Salvador. Após essa fase, os equipamentos ficarão armazenados na sede do Regional baiano para o Teste de Integridade das urnas eletrônicas, que ocorrerá no domingo (27), dia do segundo turno das eleições municipais 2024.

O sorteio ocorrerá a partir das 8h30 na Sala de Sessões do TRE-BA, em Salvador. Foram convidados para a cerimônia partidos políticos, candidatos, federações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além de diversas outras entidades fiscalizadoras. O trabalho também poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realizará no dia 26 de outubro, véspera do segundo turno das eleições 2024 em Camaçari, o sorteio ou escolha das oito urnas eletrônicas que serão submetidas à Auditoria da Votação Eletrônica. A iniciativa testa a integridade e autenticidade dos equipamentos.

O procedimento consiste em uma votação simultânea à oficial, entre 8h e 17h, com as urnas escolhidas ou sorteadas, utilizando o número dos candidatos oficialmente registrados no TRE-BA para concorrer ao cargo de prefeito no pleito em Camaçari. Após o fim da votação, um boletim de urna é impresso para comprovar a regular captação dos votos e confirmar a lisura do processo eleitoral. As urnas sorteadas ou escolhidas para auditoria são prontamente substituídas pelo Cartório Eleitoral, que estará em posse de equipamentos de contingência.

TRE DE AUTENTICIDADE

Nos termos da Resolução TSE 23.673/21, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação, além das seis urnas escolhidas ou sorteadas em Camaçari para o teste de integridade, outras duas urnas eletrônicas serão sorteadas ou escolhidas para o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.

Nesse teste, o juiz eleitoral, juntamente com as entidades fiscalizadoras, vai até a seção eleitoral selecionada, faz a verificação dos sistemas eleitorais utilizados na urna e atesta o pleno funcionamento do equipamento, antes da emissão da zerésima.