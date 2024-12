Sóstenes Cavalcante será o novo líder do PL na Câmara em 2025

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) foi anunciado como o novo líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados a partir de 2025. O parlamentar, conhecido por sua atuação próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro e por sua forte ligação com a Frente Parlamentar Evangélica, assumirá a posição atualmente ocupada por Altineu Côrtes (PL-RJ), que deve ser indicado para a mesa diretora da Casa.

Sóstenes é uma figura de destaque no cenário político evangélico, tendo liderado projetos polêmicos como o que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. O texto, apresentado em 2024, gerou intensos debates na Câmara.

O deputado é também presença constante nas manifestações políticas promovidas por Bolsonaro e outros aliados conservadores. Sua trajetória política tem sido marcada pelo forte alinhamento com pautas religiosas e conservadoras, o que o tornou um dos principais representantes da bancada evangélica no Congresso.

