“Sou Jesus Cristo e vou matar”: homem agride 4 frades na Espanha

Quatro frades ficaram feridos, um deles com gravidade, após serem agredidos neste sábado por um homem que invadiu o Mosteiro do Espírito Santo em Gilet, na região de Valência, na Espanha.

De acordo com a agência Efe, o homem atacou os religiosos com uma garrafa e pedaços de pau, enquanto gritava: “Sou Jesus Cristo e vou matar os frades”. Em seguida, ele conseguiu fugir. As autoridades estão procurando o suspeito, que teria entre 30 e 40 anos, nas redondezas.

Inicialmente, havia sido divulgado que um dos frades, de 76 anos, tinha falecido, mas ele está em estado grave. Os outros frades, de 57, 66 e 95 anos, sofreram contusões e traumatismos em decorrência do ataque, que ocorreu por volta das 10h locais (5h em Brasília).

A situação foi relatada por outros religiosos que testemunharam o ocorrido, e o mosteiro condenou o ataque, lamentando o sofrimento desses homens, não apenas pelos ferimentos físicos, mas também pela “dor na alma devido ao que viveram, o que sem dúvida deixa uma marca profunda”.

Os frades também expressaram a esperança de que o agressor “tome consciência do mal que causou e seja capaz de corrigir seu comportamento”. Eles alertaram ainda para a necessidade de os irmãos estarem mais atentos para evitar que pessoas que possam causar danos entrem nas fraternidades.

