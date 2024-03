South Summit Brazil se firma como um marco no ecossistema de inovação

“Navegando em constante transformação, as conexões formam a base para oportunidades ilimitadas”. Foi nessa sinergia que a 3ª edição do South Summit ocorreu, entre 20 e 22 de março. Dessa vez, foi o Cais Mauá, em Porto Alegre (RS), que recebeu o evento de inovação e negócios.

Com o tema “Decoding Complexity”, os três dias de experiências reuniram 23,5 mil pessoas de 55 países. Foram mais de 3 mil startups, 800 speakers e 900 fundos de investimento representados, com um patrimônio sob gestão estimado em US$ 213 bilhões.

A CEO do Portal de notícias Metrópoles, Lilian Tahan, foi uma das palestrantes convidadas e bateu um papo com o sócio da agência Nacional Comunicação e fundador da Martech Phygital AIO, Fausto Trindade.

A dupla esteve à frente do painel “Mídia tradicional daqui para frente – conteúdo de qualidade como maior diferencial”, que discutiu como grupos de mídia tradicional podem pensar os conteúdos na nova era digital.

CEO_Metrópoles_Lilian_Tahan_South_Summit

CEO do Portal Metrópoles, Lilian Tahan, foi uma das convidadas do evento South Summit/Reprodução

South_Summit_2024_Lilian_Tahan

Em bate-papo com Fausto Trindade, fundador da martech Phygital AIO, Lilian discutiu sobre como grupos de mídia tradicional podem pensar conteúdos na nova era digital South Summit/Reprodução

SOUTH_SUMMIT_2024_Evento

Mais de 20 mil pessoas acompanharam o evento de negócios e empreendedorismo South Summit/Reprodução

South_Summit_Visão_Geral

Visão geral da estrutura do South Summit 24, no Cais Mauá, Porto Alegre (RS) South Summit/Reprodução

Além disso, palestrantes como Uri Levine, cofundador do Waze e do Moovit; Paula Ganem, chefe regional de mercado de capitais para Canadá e América Latina na Bolsa de Valores de Nova York; Martín Umaran, cofundador e presidente da Globant na EMEA; Luana Ozemela, vice-presidente de impacto social do iFood; e Luiza Trajano, CEO do Magazine Luiza, estiveram presentes na conferência.

Para o presidente do South Summit, José Renato Hopt, o South Summit Brazil foi um marco no ecossistema de inovação e negócios no país e na América Latina. “Demos um salto enorme no evento como um todo. Tivemos um line-up de speakers com as principais vozes do planeta dentro da nossa área de atuação e realizamos intervenções significativas na infraestrutura do Cais Mauá”, contou.

Competição O South Summit Brasil 2024 anunciou ainda as 47 startups finalistas do Startup Competition, selecionadas entre mais de 2 mil inscritas de 81 países. Quanto à origem das empresas participantes, destaca-se o aumento significativo de marcas oriundas de países latino-americanos: duplicou de 7 para 15, enquanto o número de startups inscritas na competição cresceu 144%.

Startups_Vencedoras_South_Summit_2024

Finalistas da Startup Competition celebraram a vitória South Summit/Reprodução

Competição_Startups_South_Summit

As startups finalistas, de 16 países diferentes, concorreram para ser o projeto mais inovador South Summit/Reprodução

SOUTH_SUMMIT_2024_Palestrantes

Quanto à origem das startups, destaca-se o aumento significativo de países latino-americanos South Summit/Reprodução

Público_South_Summit_24

South Summit 2024 recebeu pessoas de 55 países South Summit/Reprodução

SOUTH_SUMMIT_2024_Público

Público pôde explorar diferentes partes do Cais Mauá, em Porto Alegre (RS) South Summit/Reprodução

Durante o evento, as startups apresentaram os pitches para o público, além de acessarem uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões com investidores e corporações.

A competição premiou as cinco melhores nas categorias Destaque, Mais Inovadora, Mais Sustentável, Mais Escalável e Melhor Time. Entre as finalistas, tiveram 28 startups brasileiras e 19 do exterior, de 13 países: Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Suécia, Luxemburgo, Israel, Singapura, Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia.

Na Competição de Startups, além da gaúcha Ostera, foram anunciados quatro campeãs.

Cromai, que atua no setor agrícola e tem base em São Paulo (SP), foi a vencedora da categoria Destaque. B4Waste, também da capital paulista, foi eleita a Mais Sustentável. IBBX, de Capivari (SP), foi escolhida a Mais Inovadora. PhageLab, do Chile, venceu na categoria Melhor Time. “Nosso objetivo final é sempre gerar conexões de alto valor, e temos certeza de que criamos o cenário ideal para isso acontecer.”

José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil De acordo com o CEO do evento, Thiago Ribeiro, os preparativos para a 3ª edição do South Summit Brazil foram muito intensos nos últimos meses. “Toda a equipe trabalhou em diversas frentes para entregar o melhor evento possível para o ecossistema de inovação.”

“Promovemos melhorias no Cais Mauá, um dos cartões-postais de Porto Alegre, realizamos inúmeros contatos para trazer speakers importantes para a programação, e analisamos com muito critério todos os projetos recebidos para a Startup Competition”, pontuou o CEO.

Sustentabilidade Outro ponto de atenção foi a sustentabilidade. Cinco dos sete palcos foram montados com materiais que serão reciclados ou reaproveitados posteriormente.

Entre eles, estão o Arena Stage – composto de um painel de compensado natural, que tem o selo FSC, de replantio de árvores, seguindo leis socioambientais aplicáveis – e o Explore Stage – construído com materiais descartados garimpados pela equipe de cenografia do South Summit Brazil no interior da Serra Gaúcha.

Sem contar o The Next Big Thing Stage, elaborado a partir de 850 peças de sucata de aço inox provenientes de resíduos do processo de estamparia da indústria, que foram unidas em um painel retro iluminado; e o Growth Stage, concebido e projetado com 84 chapas de papelão ondulado duplo e elementos de ecoboard, um material 100% ecológico e reciclável.

Para fechar, o Demo Stage, concebido em pallets, uma estrutura de madeira proveniente de replantio, o pinus, assim como o espaço de Vip Meetings.

Palestras_South_Summit

Palcos do South Summit 24 receberam palestrantes de diversos países South Summit/Reprodução

South_Summit_Luiza_Trajano

Entre os speakers, esteve a CEO do Magazine Luiza, Luiza Trajano South Summit/Reprodução

Público_South_Summit_Evento

Com o tema “Decoding Complexity”, os três dias de experiências deste ano reuniram 23,5 mil pessoas South Summit/Reprodução

Parceria com o governo estadual Atenta ao desenvolvimento de comunidades em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo, a organização do South Summit vem promovendo diversas ações sociais.

No total, 12 iniciativas transversais foram colocadas em prática ou terão continuidade. Todas elas são promovidas em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, correalizador do evento, com a curadoria da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade.

As ações sociais englobam iniciativas para mulheres, com temáticas voltadas ao transporte, saúde, hortifruti e empreendedorismo. Conheça algumas delas:

Ônibus Lilás: Inovação Móvel no Combate à Violência Contra a Mulher. Saúde e Dignidade Menstrual: instrumentos de liberdade. SheLeads Startups | Women @ South Summit Brazil, assinado pelo Banco do Brasil. Mulheres Empreendedoras na Periferia. Jovem Inovador. Horta Comunitária. Hackatchê Business. Hackatchê Talks. Parceria_South_Summit_Prefeitura

O South Summit Brazil fechou parceria com a prefeitura de Porto Alegre para novos projetos South Summit/Reprodução

SOUTH_SUMMIT_2024_Mulheres

Mulheres foram o foco de várias iniciativas South Summit/Reprodução

South_Summit_Brazil_2024

South Summit chamou a atenção pela quantidade de speakers presentes: mais de 800 South Summit/Reprodução

Público_Evento_South_Summit_24

Enquanto prestava atenção nas oportunidades de mercado, plateia registrava momentos importantes South Summit/Reprodução

Próximo South Summit Durante o encerramento do evento deste ano foi anunciada a data da próxima edição: 9 a 11 de abril de 2025.

Veja um pouco do que foi a edição de 2024: