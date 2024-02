SP Alto Astral: Mãos e Mentes Paulistanas terá mais uma unidade

A Prefeitura de São Paulo vai inaugurar a terceira loja de artesanato e manualidades do programa municipal Mãos e Mentes Paulistanas, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que visa desenvolver o setor na Capital.

A nova unidade ficará localizada no Mais Shopping, zona sul da cidade, e terá como foco a comercialização de peças do ramo de decoração e artigos para a casa.

Artesãos credenciados no programa e que estejam interessados em comercializar os seus produtos na loja podem se inscrever até 11 de fevereiro neste link.

O Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo fomentar a geração de renda de empreendedores manuais da cidade. Este é o sexto ponto de venda fixo do programa.

São duas lojas, sendo uma no Shopping Light e outra no Shopping Center 3, região central da cidade; e outros três quiosques situados no Mercadão das Flores, zona oeste, e nos Shoppings Center Norte, na zona norte, e Metrô Itaquera, extremo leste da cidade.

A iniciativa ainda promove diversas feiras de artesanato e eventos durante todo o ano em diversos pontos da cidade.

Inscrições Os empreendedores manuais selecionados irão compartilhar o espaço físico da nova loja, com a possibilidade de vender e divulgar seus produtos artesanais de confecção própria durante o período de três meses.

São 30 vagas para a primeira turma.

Para se inscrever é necessário estar credenciado no Mãos e Mentes Paulistanas e ter concluído a turma 01 a 15 ou seis módulos da Qualificação Empreendedora do programa.

Também é necessário possuir CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário (CNPJ de terceiros não será permitido).

Outras exigências de participação são ter disponibilidade de trabalho voluntário presencial em escalas pré-definidas de no mínimo 6 horas semanais (de segunda a sábado, das 10h às 14h ou das 14h às 22h, e/ou aos domingos e feriados, das 14h às 20h).

A seleção de artesãos é realizada por meio de uma curadoria de produtos confeccionados manualmente pelo próprio artesão ou manualista. Serão priorizados produtos artesanais do ramo de decoração.

Para avaliar, os curadores utilizam critérios como técnica, segmento, acabamento, matéria-prima utilizada, criatividade, design e regionalidade.

Serviço Inscrições para a 1ª turma da loja do Mãos e Mentes Paulistanas no Mais Shopping:

Período de participação: 08 de março a 07 junho de 2024 (3 meses)

Local: Loja do Mãos e Mentes Paulistanas no Mais Shopping

Endereço: Rua Amador Bueno, 299, Santo Amaro, São Paulo – SP

Inscrições de 7 a 11 de fevereiro de 2024 neste link.

Loja oficial – Programa Municipal Mãos e Mentes Paulistanas

Local: Mais Shopping

Endereço: Rua Amador Bueno, 299, Santo Amaro, São Paulo – SP

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingos e feriados – 14h às 20h