SP é o estado com maior número de acidentes aéreos no país, diz Cenipa

São Paulo — O estado paulista é o recordista em acidentes aéreos no Brasil nos últimos 10 anos, conforme relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

De acordo com o Painel Sipaer, ferramenta de visualização de dados desenvolvida pelo CENIPA que permite pesquisar as ocorrências aeronáuticas ocorridas no Brasil, o estado de São Paulo categoriza os casos em acidentes, incidentes graves e incidentes.

Os tipos de ocorrências são separados em vários itens, como falha ou mal funcionamento do sistema/componente; falha ou mal funcionamento do motor; excursão de pista, perde de controle no solo; perda de controle em voo; colisão com ave; outros.

Os aeroportos de São Paulo registraram, no período de 10 anos, um total de 2.041 ocorrências, sendo 287 acidentes, 116 incidentes graves e 1.638 incidentes.

O segundo colocado neste ranking elaborado pelas autoridades da aviação civil nacional é o Rio de Janeiro, com 661 ocorrências, sendo 40 acidentes, 38 incidentes graves e 583 incidentes.

Em seguida, aparecem:

Minas Gerais — 637 ocorrências, sendo 136 acidentes, 60 incidentes graves e 441 incidentes;

Paraná — 519 ocorrências, sendo 110 acidentes , 48 incidentes graves e 361 incidentes;

Rio Grande do Sul — 460 ocorrências, sendo 145 acidentes, 40 incidentes graves e 275 incidentes;

Mato Grosso — 387 ocorrências, sendo 179 acidentes, 58 incidentes graves e 150 incidentes;

Bahia — 364 ocorrências, sendo 52 acidentes, 34 incidentes graves e 278 incidentes.

Modelos com mais ocorrências

Entre as aeronaves, o modelo A320, da fabricante Airbus, tem mais ocorrências (564) registradas no país no período de uma década. Foram 553 incidentes, 9 incidentes graves e 2 acidentes. Porém, o avião com o maior número de acidentes na mesma comparação é o Ipan (256).

Avião explodiu em Ubatuba

Um avião de pequeno porte explodiu em uma praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira (9/1). A prefeitura da cidade litorânea confirmou que a aeronave saiu da pista do aeroporto e seguiu em direção ao mar.

A bordo, segundo autoridades, havia três adultos e duas crianças. O piloto Paulo Seghetto, de 55 anos, morreu.

A aeronave pertence à família do produtor rural Nelvo Fries, conforme os dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Fries é dono de propriedades rurais em Goiás. Os dados da aeronave, de modelo Cessna Citation 525 CJ1 e prefixo PR-GFS, atestam que ele detém 33,3% da cota do avião, seguido por outros integrantes da família, como Celso Fries (33,3%) e Maria Gertrudes Fries (16,6%).

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Mireylle Fries e a família estavam em avião que explodiu em Ubatuba Instagram/Reprodução 2 de 7 Piloto que morreu em explosão de avião em Ubatuba Facebook/Reprodução 3 de 7 Piloto que morreu em explosão de avião em Ubatuba, identificado como Paulo Seghetto Facebook/Reprodução 4 de 7 O piloto foi identificado como Paulo Seghetto Facebook/Reprodução 5 de 7 Bombeiros e SAMU socorrem vítimas em Ubatuba após queda de aeronave Reprodução 6 de 7 Bombeiros e SAMU socorrem vítimas em Ubatuba após queda de aeronave Reprodução 7 de 7 Bombeiros e SAMU socorrem vítimas em Ubatuba após queda de aeronave Reprodução

Voepass

No último dia 9 de agosto do ano passado, o avião ATR 72, de prefixo PS-VPB, caiu em “parafuso chato” após perder sustentação e atingir o quintal de um casa, provocando um incêndio, dentro de um condomínio residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente aéreo matou 62 pessoas, entre tripulação e passageiros. Imagens inéditas mostraram como ficou a aeronave da VoePass após a colisão.