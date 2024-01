SP libera pagamento de multa e licenciamento via Pix

Quitação de débitos será por QR Code obtido pela Secretaria da Fazenda e Planejamento; recurso é valido para todo o Estado

Pix é o meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central em que o dinheiro é transferido entre contas a qualquer hora ou dia, sem taxa; na imagem, um celular com o logo do Pix na tela Marcello Casal Jr./Agência Brasil

PODER360 7.jan.2024 (domingo) – 9h25



O Governo de São Paulo ampliou na 4ª feira (3.jan.2024) os tributos disponíveis para pagamento via Pix no Estado. Agora, é possível usar esse método para o licenciamento antecipado, transferência de veículos usados e multas de trânsito registradas no sistema on-line da Sefaz (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado).

Com a mudança, o pagamento será realizado por meio da geração de um QR Code obtido no portal da Sefaz-SP.

Em outubro de 2023, a Sefaz-SP já havia possibilitado o pagamento via Pix exclusivamente para o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Na 2ª fase do processo, o Detran-SP passa a integrar o sistema, oferecendo a facilidade de pagamento para o licenciamento de veículos usados, bem como para multas de trânsito e transferência de veículos.

“Depois do IPVA, a atual gestão dá mais um passo importante de simplificação na relação com os cidadãos com a inclusão de novos pagamentos por Pix. A desburocratização dos serviços públicos é uma prioridade, na medida em que colabora diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade no Estado de São Paulo”, disse Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda e Planejamento.

“A maior vantagem da novidade está na ampliação da rede arrecadadora, que passou a englobar todas as instituições financeiras participantes do Pix, que está na casa de 800”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio, o serviço estará disponível para todo o Estado. Ele diz que incluir o Pix como meio de pagamento é mais um avanço do governo de São Paulo no caminho do “atendimento de excelência às demandas do cidadão”.

O Governo de São Paulo realizou a ação em colaboração com a Sefaz-SP, a Secretaria de Gestão e Governo Digital, juntamente com 2 de seus órgãos vinculados –o Detran e a Prodesp. O Banco do Brasil também desempenhou um papel no processo.

Veja como pagar os serviços disponíveis por PIX:

acesse o sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento (https://pixipva.fazenda.sp.gov.br/pixipva); efetue o login e selecione o serviço desejado; para consultar débitos pendentes, preencha os campos com as informações necessárias (Renavam e placa ou, em alguns serviços, CPF/CNPJ) e clique em “Consultar”; selecione os débitos que deseja pagar e clique em “Pagar via PIX” para a emissão do QR Code. utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code, ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “Pix Copia e Cola”. em seu aplicativo financeiro, assegure-se de que o pagamento está direcionado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil. após o pagamento, a mensagem “Pagamento Confirmado!” será exibida na tela do sistema da Sefaz. Ao inserir os dados, o QR Code para pagamento tem validade de 15 minutos. O Detran-SP e a Sefaz-SP alertam que não enviam boletos, e-mails ou mensagens pelo WhatsApp com QR Codes para taxas. A única maneira de realizar o Pix é acessando o site da secretaria e solicitar o código de pagamento.

Com informações do Governo do Estado de São Paulo.