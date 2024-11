SP prepara convênio para oferecer modalidades paralímpicas em escolas

São Paulo – A Secretaria da Educação de São Paulo prepara um convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para oferecer atividades de modalidades paralímpicas em 75 escolas estaduais. O programa será coordenado pelo CPB e levará o nome de Escola Mais Inclusiva.

A parceria é negociada desde junho deste ano e já teve a aprovação da Comissão de Planejamento do Conselho Estadual da Educação.

O projeto prevê que 75 escolas ofereçam atividades paralímpicas quatro vezes por semana, com duração de 90 minutos por dia, segundo apurado pelo Metrópoles. As práticas esportivas serão ajustadas de acordo com a idade, as limitações e as habilidades dos estudantes com deficiência.

Além disso, professores da rede estadual passarão por uma capacitação para trabalharem com as modalidades. As orientações ficarão sob a responsabilidade do CPB.

Ao Metrópoles, o Comitê celebrou as negociações para a parceria e disse que o projeto representa “um marco no fomento à inclusão escolar e ao desenvolvimento pessoal de crianças com deficiência”.

“Por meio das modalidades paralímpicas, as crianças e adolescentes não só melhoram suas capacidades motoras, mas também desenvolvem habilidades cognitivas e sociais, fundamentais para seu pleno desenvolvimento”, disse a instituição por meio de nota.

O CPB ressaltou que a ideia do projeto é não apenas treinar crianças com deficiência para o esporte, mas também conscientizar a comunidade para que a inclusão faça parte do cotidiano da rede.

“A inclusão esportiva assume um papel estratégico no combate à exclusão, oferecendo às famílias e aos próprios estudantes uma motivação adicional para a permanência e o engajamento na escola”, afirma a entidade.

Nos estudos feitos pela Secretaria da Educação, os investimentos financeiros e estruturais para que as escolas recebam o projeto ficariam sob a responsabilidade do governo. O Metrópoles questionou a pasta sobre a parceria, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Estudantes da rede estadual de São Paulo Jessica Bernardo/Metrópoles 2 de 4 Alunos do Ensino Fundamental usam computadores para pesquisar temas das aulas Jessica Bernardo/Metrópoles 3 de 4 Escola Manuel Borba Gato Jessica Bernardo/Metrópoles 4 de 4 Do outro lado da rua, escola continua com pintura sobre escola estadual Jessica Bernardo/Metrópoles

Convênio com a Prefeitura de SP

O CPB já tem uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O convênio com a Prefeitura da capital paulista existe desde 2023 e oferece atividades paralímpicas para pessoas com deficiências a partir dos 7 anos de idade em 12 CEUs da cidade.

Neste caso, os materiais esportivos necessários são fornecidos pelo CPB. A parceria com a prefeitura também permite que outras pessoas, para além dos estudantes do CEU, participem das atividades. Para isso, é preciso consultar a disponibilidade de turmas e horários na secretaria de cada unidade.

A parceria é oferecida nos seguintes CEUs: Arthur Alvim, Tremembé, Carrão/Tatuapé, Freguesia do Ó, Parque do Carmo, Parque Novo Mundo, Pinheirinho, São Miguel, Taipas, São Pedro/José Bonifácio, Barro Branco/Cidade Tiradentes e Vila Alpina/Vila Prudente.