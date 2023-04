SP terá pedal e palestras com italiana recordista mundial de ciclismo

São Paulo – A ciclista italiana Paola Gianotti participa de uma série de eventos em São Paulo a partir desta quinta-feira (13/4). Entre as atividades, a atleta vai se reunir com estudantes, para conscientização sobre mobilidade sustentável e segurança.

Paola Gianotti é detentora de quatro recordes do Guiness Book. Entre eles, o de mulher a dar a volta ao mundo de bicicleta no menor tempo.

A ciclista partiu de Mato Grosso, no último dia 4, para uma viagem sobre duas rodas de 1.200 km. O trajeto, que teve início em Cuiabá, inclui atravessar a estrada Transpantaneira, passando pela Chapada dos Guimarães, e tem São Paulo como destino final, nesta quarta (12).

metNa manhã de quinta, Paola dará palestra a alunos dos colégios Eugenio Montale e Dante Alighieri, no Consulado da Itália, na Avenida Paulista.

Às 18h30, ela participa de evento aberto ao público na ciclovia do Rio Pinheiros, que terminará com uma pedalada.

Campos do JordãoEntre os dias 14 e 16, Paola estará presente no “Giro d’Italia Ride Like a Pro Brasil”, em Campos do Jordão (SP), que faz menção à centenária prova ciclística italiana, uma das competições sobre duas rodas mais importantes do mundo.

O evento oferecerá “imersão em uma experiência que reflete e celebra os valores do Giro d’Italia: sacrifício, esforço físico e fair play”.

“Estou muito feliz e emocionada de partir para o Brasil. Vai ser uma viagem fascinante, encontrando uma natureza maravilhosa”, disse Paola.

Confira a programação: