SP: teto de supermercado desaba e deixa 4 feridos na zona norte. Veja

São Paulo — A unidade da rede de supermercados Dia localizada na Avenida Doutor Sylvio Campos, em Perus, na zona norte de São Paulo, permanece fechada após o desabamento do teto, ocorrido nesta sexta-feira (3/1), que deixou ao menos quatro pessoas feridas.

Veja o vídeo:

Em nota, a rede Dia lamentou o ocorrido e afirmou que a prioridade é o bem-estar das vítimas e de suas famílias, “às quais estamos oferecendo todo o suporte necessário neste momento difícil”.

Ainda conforme o teto, a rede de supermercados disse que mobilizou as suas equipes para garantir que as vítimas recebessem atendimento imediato e garantiu que o imóvel tinha todas as autorizações necessárias para o funcionamento. “Reforçamos que o Dia Brasil possui todos os alvarás necessários para o pleno funcionamento da unidade e está colaborando ativamente com as autoridades competentes para esclarecer as causas do ocorrido”.

Por fim, a empresa informou que a unidade vai permanecer fechada. “Até que possamos assegurar condições adequadas para seu funcionamento. Seguiremos acompanhando de perto a situação e nos mantendo à disposição.”

Vítimas

As pessoas atingidas pelo desabamento tiveram ferimentos leves. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento, na noite de quinta-feira (2/1), a uma vítima na ocorrência citada, do sexo masculino, encaminhada para o Hospital Geral de Taipas.