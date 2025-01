SP: vereadores mandaram R$ 81 mi a eventos esportivos em ano eleitoral

São Paulo — Os vereadores de São Paulo concentraram boa parte das emendas parlamentares da cidade em eventos esportivos como campeonatos de artes marciais e jogos de futebol em 2024, ano em que 35 dos 55 parlamentares conseguiram se reeleger.

Ao todo, a Secretaria Municipal de Esportes levou R$ 81 milhões dos R$ 258 milhões em emendas impositivas liberadas pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no ano — 32% do total.

O valor é quatro vezes o destinado para ações da pasta da Saúde e também o dobro do que os parlamentares destinaram para todas as 32 subprefeituras da cidade, para obras de melhoria dos bairros. Já a área de educação recebeu apenas 0,3% das emendas.

Embora em 2023 tenha havido maior valor liberado em emendas — R$ 262 milhões —, a cifra gasta com a Secretaria de Esportes foi menor: R$ 65 milhões. Entre um ano e outro, o aumento foi de 23%.

A pasta de Esportes tem um orçamento menor do que as demais. No entanto, além disso, um dos pontos que impulsiona os eventos esportivos bancados com emendas, ainda mais em ano eleitoral como 2024, é que eles costumam gerar dividendos políticos mais visíveis para os vereadores devido ao grande público presente. Rotineiramente, os próprios parlamentares estão presentes para colher os louros do patrocínio dos eventos.

Em anos anteriores, ainda houve suspeitas sobre alguns eventos similares –em 2018, por exemplo, 73 deles foram investigados sob suspeita de superfaturamento.

De futebol a telecatch

Entre as 354 emendas para a pasta de Esportes, há uma grande variedade de ações, boa parte tocadas por associações esportivas. No caso das lutas, elas vão do jiu-jitsu até o telecatch (mistura de luta-livre com encenação teatral). Também há outros esportes como skate, rugby e kart, além dos mais disseminados como futebol e basquete.

Muitos desses projetos acontecem em apenas uma edição, não sendo algo de médio ou longo prazo, o que é uma das principais funções da Secretaria de Esportes para disseminar a área. Para se ter uma ideia, os valores gastos com os eventos esportivos são o equivalente a mais de 20% do orçamento inicial aprovado para esportes em 2024, de R$ 366 milhões.

Em anos anteriores, a colocação de grama sintética em quadras, também fonte fácil de dividendo eleitoral, costumava rivalizar em gastos com os eventos. No entanto, hoje em dia, boa parte dos campos da cidade já recebeu esta melhoria.

Eventos culturais

Em segundo lugar entre os temas que os vereadores mais enviaram valores, está a cultura, com R$ 56 milhões em emendas no ano passado.

No caso dessa área, os espetáculos musicais são destaque, com ritmos que vão do rap, passando pelo sertanejo e até a música gospel. No entanto, também há apoio a eventos como Parada LGBT, festa junina, festivais periféricos e também voltados a comunidades como a nipo-brasileira.

Uma emenda dessa área foi a que teve maior valor individual: R$ 2,1 milhões para o restauro do órgão de tubos da Catedral da Sé, do vereador Alessandro Guedes (PT).

Logo atrás, vem o envio de R$ 2 milhões para o evento de corrida de motos Arena Cross Internacional, no Parque Villa-Lobos, de Adilson Amadeu (União); e ações em saúde para a coordenadoria da zona norte, no mesmo valor, do vereador Danilo do Posto de Saúde (Podemos).

A pasta de saúde recebeu um total de R$ 18 milhões para ações do tipo. Já as 32 subprefeituras da cidade, somadas, levaram R$ 39 milhões, principalmente para melhorias e requalificação dos bairros. Já a Secretaria de Educação recebeu apenas R$ 650 mil.

Como as emendas são impositivas, a maioria dos vereadores recebeu valores em torno dos R$ 5 milhões aos quais tinham direito.

Veja o ranking de emendas por área