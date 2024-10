SpaceX captura foguete com ‘braços’ mecânicos; confira o vídeo

Neste domingo, 13 de outubro, a SpaceX completou o quinto teste de voo do Starship, o foguete de nova geração da empresa de Elon Musk, com o qual pretende realizar missões ainda mais ousadas.

Mais do que avaliar o desempenho do Starship — que pousou no oceano Índico, conforme planejado — o foco deste quinto teste foi testar o novo sistema de recuperação do propulsor Super Heavy, com seus 71 metros de altura e 33 motores Raptor.

No vídeo compartilhado nas redes sociais da SpaceX, é possível ver como o sistema de recuperação funciona: ele “captura” o Super Heavy com braços mecânicos antes que ele toque o solo, diminuindo o risco de danos ao equipamento.

Esse foi o primeiro teste desse sistema, e o resultado, sem dúvidas, é visualmente impressionante.

