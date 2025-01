SpaceX lança primeiro foguete de 2025; assista ao vivo

Um foguete Falcon 9 está programado para decolar nesta sexta-feira (3) às 22h27 (pelo horário de Brasília), da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida – marcando o primeiro lançamento da SpaceX em 2025. E você pode acompanhar tudo em tempo real.

Na carga útil do veículo estará o satélite Thuraya 4-NGS, desenvolvido pela Airbus, para ser implantado em uma órbita geossíncrona. Este equipamento faz parte de um sistema avançado de comunicações da Space42, uma empresa dos Emirados Árabes Unidos.

Representação artística do satélite Satélite Thuraya 4 NGS na órbita da Terra. Crédito: Airbus

O Thuraya 4 fornecerá serviços de comunicação móvel para Europa, Oriente Médio e África, atendendo tanto a demandas comerciais quanto governamentais. Além disso, a espaçonave promete introduzir novas tecnologias baseadas em inteligência artificial, ampliando as capacidades de conexão na região.

O primeiro estágio do foguete Falcon 9 usado nesta operação, identificado como B1073-20, está em seu 20º voo, demonstrando a confiabilidade dos sistemas reutilizáveis da SpaceX. Após lançar o satélite, o propulsor retornará à Terra para pousar na balsa drone “A Shortfall of Gravitas”, posicionada no Oceano Atlântico.

Este lançamento representa a 418ª decolagem de um Falcon 9 e a 435ª missão geral da empresa. O evento será transmitido ao vivo na conta oficial da SpaceX no X (antigo Twitter), com a cobertura iniciando cerca de 10 minutos antes da decolagem.

Um levantamento aponta que 2024 registrou um novo recorde em lançamentos orbitais, com um total de 259 tentativas – o que representa um crescimento de 17% em relação às 221 registradas em 2023, de acordo com dados analisados pelo site SpaceNews.

O ano de 2024 bateu recorde de lançamentos espaciais, e a SpaceX foi resposável pela maior parte deles. Crédito: SpaceX

Esse aumento expressivo é atribuído quase inteiramente à SpaceX, que sozinha realizou mais lançamentos do que todo o restante do mundo junto. A empresa liderada por Elon Musk executou 134 lançamentos dos foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy, superando os 96 realizados no ano anterior. Saiba mais aqui.

