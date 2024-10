SpaceX marca para este domingo 5º teste do Starship, veículo para levar humanos à Lua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A SpaceX marcou para a manhã deste domingo (13) o quinto teste do Starship, veículo com o qual a empresa de Elon Musk pretende levar humanos de volta à Lua e, quem sabe, um dia a Marte.

O lançamento está agendado para as 9h (de Brasília) e ocorrerá em Boca Chica, no Texas. A autorização para o teste foi dada pela FAA, agência que regula aviação civil e lançamentos espaciais comerciais nos Estados Unidos.

O veículo deve ser usado no programa Artemis, da Nasa. O plano da agência espacial americana é utilizá-lo na Artemis 3, prevista para a 2026 e cujo objetivo é levar humanos à superfície lunar para uma exploração inédita no polo sul do satélite, e na Artemis 4, esperada para 2028 e que deve dar continuidade à construção de uma estação orbital lunar e também alunissar.

Dois estágios formam o veículo: um propulsor, denominado Super Heavy (primeiro estágio), de 71 m, e a nave propriamente dita, chamada de Starship (segundo estágio), de 50 m. Starship também é o nome do foguete como um todo.

Com capacidade para transportar entre 100 toneladas e 150 toneladas -algo como levar um Boeing 747-, o veículo deve mudar as regras do jogo na exploração espacial.

O primeiro teste se deu em abril de 2023. O voo acabou, no entanto, com falhas no motor e com a explosão do veículo depois de uma breve escalada de 40 quilômetros até a alta atmosfera e sem a separação dos dois estágios.

No segundo lançamento, em novembro do mesmo ano, houve a separação dos dois estágios e o voo foi mais longe, com o segundo alcançando 150 quilômetros de altitude. Chegou ao espaço, porém acabou explodindo, o mesmo fim que coube ao primeiro estágio.

A terceira tentativa veio em março de 2024, quando se fez um voo “quase orbital”, ou seja, o veículo não concluiu uma volta na Terra, contudo demonstrou a capacidade de atingir a órbita. Durante o voo, a SpaceX chegou a efetuar testes, com a abertura e o fechamento da porta da área de carga e a transferência de propelente de um tanque a outro.

O quarto voo, em junho deste ano, terminou com o primeiro estágio, o Starship, sobrevivendo à reentrada na atmosfera terrestre, quando o exterior do foguete é exposto a temperaturas de até 1.500 graus Celsius. Outro objetivo concluído foi o retorno controlado do segundo estágio (o Super Heavy), que fez um pouso suave no Golfo do México.

Desta vez, a SpaceX planeja não só executar um pouso suave do Super Heavy, como recuperá-lo, a exemplo do que é feito regularmente com o Falcon 9. Para o primeiro estágio, o Super Heavy, a expectativa é novamente vê-lo vencer o desafio de sobreviver à reentrada na atmosfera e fazer uma queima para uma amerissagem no oceano Índico.

A empresa de Musk diz ter promovido melhorias nos dois estágios para esse novo teste e tanto na torre para lançamento quanto na de retorno do Super Heavy.