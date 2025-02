SPFC x Velo Clube no DF: paredão, Rafael esbanja segurança em 2025

A regularidade de um jogador é a melhor forma que o atleta pode ajudar o time a vencer. O goleiro Rafael, por exemplo, é peça fundamental para o São Paulo enfrentar o Velo Clube, nesta quinta-feira (13/2), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes entram em campo na Arena BRB Mané Garrincha. O jogo é apresentado pelo Metrópoles Sports.

Os ingressos para o jogo seguem à venda, exclusivamente no site da Bilheteria Digital. Clique aqui para comprar.

Rafael tem sido constante no gol do São Paulo. O goleiro realiza em média 2,8 defesas por jogo e chegou a ficar dois jogos sem ser vazado. Os jogadores de linha confiam no arqueiro de sólida carreira no futebol brasileiro, onde já passou por Atlético-MG e Cruzeiro antes de defender o Soberano.

Antes do duelo contra o Velo Clube, o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira em Brasília, nesta segunda-feira (10/2), às 21h30. Os ingressos para o jogo também já estão disponíveis. Clique aqui para garantir seu lugar.

Segunda casa

O MorumBIS, estádio do São Paulo, receberá os shows da cantora colombiana Shakira. E o Tricolor Paulista destinou a Arena BRB Mané Garrincha para ser a casa da equipe durante esse período. A parceria, a logística e os deslocamentos foram pontos cruciais para o São Paulo permanecer em Brasília.

Em 2024, Lucas Moura e companhia mandaram três partidas na Arena BRB, com vitória sobre a própria Inter de Limeira por 3 x 0. Pelo Brasileirão foram duas partidas: um empate sem gols com o Juventude e uma grande vitória no clássico sobre o Corinthians, por 3 x 1.

Metrópoles Sports

Este é apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 15 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: