SPM prorroga inscrições para o edital destinado a mulheres quilombolas

Esse edital é uma parceria da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

As inscrições para o edital Elas à Frente nos Quilombos foram prorrogadas até o dia 4 de novembro. São destinados R$ 2 milhões para apoiar projetos, que promovam o fortalecimento econômico e social das comunidades quilombolas, lideradas por mulheres.

O edital visa a contratação de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que irão celebrar parceria e assinarão termo de colaboração com o Estado da Bahia. Dentre outras coisas, as OSCs deverão oferecer programas de capacitação e treinamento em diversas áreas, como agricultura, artesanato, gastronomia, gestão de negócios, entre outras, para fortalecer as habilidades e competências das mulheres quilombolas.As OSCs também deverão incentivar o empreendedorismo feminino, fornecendo apoio

técnico, financeiro e logístico para as mulheres quilombolas poderem criar e gerir seus próprios negócios, promovendo assim o desenvolvimento econômico local. O edital também pede que seja garantido o acesso a uma educação de qualidade, incluindo programas de alfabetização e cursos técnicos, para empoderar as mulheres quilombolas e ampliar suas oportunidades no mundo de trabalho.