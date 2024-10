SPM realiza ações do projeto “Oxe, me respeite nas escolas” no bairro de Itapuã e no município de Cachoeira

Realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM), o projeto “Oxe, me respeite nas escolas” tem promovido ações educativas que abordam a prevenção da violência de gênero.

Nesta sexta-feira (25), a SPM tem atividades programadas do projeto com os estudantes no Colégio Estadual Marechal Mascarenhas de Morais, às 10h, no bairro de Itapuã, em Salvador.

Já no sábado, a partir das 10h, será realizada uma oficina no Instituto Mãe Lalu, em Cachoeira, com mulheres e, a partir das 14h, com jovens e adolescentes.

A secretária da SPM, Neusa Cadore, acredita queo projeto tem um papel transformador. “O projeto visa criar um espaço de diálogo e aprendizado para que jovens e adultos possam repensar as relações de gênero e as violências. A ocupação do espaço escolar é muito importante para a formação social, pois buscamos, por meio da educação, transformar as desigualdades e a vida da comunidade, para que seja mais justa e respeitosa”, afirmou.

“O Oxe, me respeite na escola é um projeto de prevenção à violência baseado em gênero. Junto com os estudantes, a gente reflete sobre os papéis sociais historicamente atribuídos aos homens e às mulheres e como eles geram a violência a partir dessa desigualdade. Isso vai gerando a violência através da masculinidade tóxica e daqueles conceitos e preceitos de que as mulheres têm que aceitar as condições de violência. Então, a gente faz refletir sobre essas desigualdades e a partir dela vislumbrar e construir uma sociedade com mais equidade social”, destacou Francileide Araújo, coordenadora de Prevenção à Violência da SPM.