Sports Summit movimenta indústria do esporte em São Paulo

Maior evento B2B do esporte trouxe muito conteúdo e novidades ao segmento

O Sports Summit de 2024 reuniu, mais uma vez, alguns dos mais importantes executivos do setor – de diferentes confederações, ligas e clubes – junto com renomadas personalidades do esporte e empresas de tecnologia, entre outras, para discutir o que há de mais moderno em inovação, transformação digital, fan engagement, sustentabilidade, e-Sports, inteligência artificial e esportes femininos, entre outros temas relevantes da indústria esportiva.

O evento no Hotel Hiton, em São Paulo, recebeu 4 mil visitantes únicos, gerando 6.500 acessos, durante seus três dias de realização. Todos os painéis também foram transmitidos pelo canal oficial do Sports Summit, no Youtube.

“Muito feliz por tudo que pudemos debater aqui. É sempre bom levar conhecimento e trocar ideias sobre a indústria esportiva. O Sports Summit é extremamente democrático, já que reúne os mais diversos esportes e também aborda os mais variados temas, como o de sustentabilidade”, pontua Fernando Young, CEO do evento.

“Marketing, o crescimento do futebol feminino e a possibilidade de o Brasil ser sede da próxima Copa do Mundo e Inteligência Artificial também estiveram na nossa pauta. E, além disso, poder ser palco do lançamento da biossérie do Romário, um dos grandes nomes no futebol mundial, e ter a homenagem a Ayrton Senna mostra a grandeza do Sports Summit”, finaliza.

Pela primeira vez em um evento no Brasil, o presidente da La Liga, Javier Tebas, falou sobre os desafios de ter uma competição forte.

Já o presidente do Sevilla, Jose Marial Del Nildo, levou ao público o processo de reconstrução do clube espanhol, trazendo números expressivos, como o fato de o Sevilla ter se consolidado como um dos quatro grandes da Espanha e ser o 24º clube da Europa com maior número de seguidores do planeta, com criação de conteúdo em seis idiomas: espanhol, inglês, chinês, japonês, árabe e português.

Em seu último dia, o palco do Sports Summit exibiu o teaser da biossérie “Romário: O Cara” que será lançada pela plataforma Max. E, para encerrar, houve um tributo ao lendário Ayton Senna.

Após São Paulo, o Sports Summit seguirá para países como Estados Unidos, México, Argentina e Espanha.

Sobre Sports Summit:

Desde 2018, o Sports Summit é o maior evento B2B da indústria esportiva da América Latina com edições no México e no Brasil. A última edição, realizada em abril de 2023 em São Paulo, reuniu +4 mil participantes, +200 clubes e empresas, +130 palestrantes de mais de 50 países.