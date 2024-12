Spotify exibindo vídeos pornográficos nas buscas? Entenda o que aconteceu

Uma falha na moderação do Spotify está permitindo que vídeos pornográficos se infiltrem nos resultados de pesquisa da plataforma, expondo alguns usuários a conteúdo inapropriado.

A descoberta, feita por um usuário do Reddit e confirmada por diversas fontes, levanta preocupações sobre a capacidade da empresa em manter o serviço livre de material explícito.

Como vídeos pornográficos apareceram no Spotify?

Em uma postagem no Reddit, um usuário compartilhou uma captura de tela que mostrava um vídeo pornográfico nos resultados de pesquisa para o rapper MIA;

Embora o vídeo específico não tenha sido encontrado por outros usuários, uma investigação mais aprofundada revelou a presença de diversos conteúdos pornográficos em outras buscas ;

; Após analisar os vídeos, pesquisadores identificaram que muitos deles foram publicados por contas que, inicialmente, compartilhavam áudio erótico;

No entanto, recentemente, essas contas passaram a publicar vídeos explícitos de forma mais frequente. Além disso, contas com nomes aleatórios também foram utilizadas para disseminar esse tipo de conteúdo, revela o The Verge.

A resposta do Spotify

Em resposta às denúncias, a representante do Spotify, Laura Batey, afirmou ao The Verge que os vídeos identificados foram removidos por violarem as políticas da plataforma. Vale destacar que a empresa proíbe a disseminação de material sexualmente explícito.

O desafio da moderação de conteúdo

A presença desses vídeos levanta questionamentos sobre a eficácia dos mecanismos de moderação do Spotify, um desafio complexo e constante em diversas plataformas.

A grande quantidade de dados gerados diariamente, por exemplo, dificulta identificar e remover todo o material inapropriado. Além disso, a natureza dinâmica da internet faz com que novos conteúdos sejam publicados a todo momento.

No caso do Spotify, a plataforma utiliza uma combinação de algoritmos e revisores humanos para moderar o conteúdo. No entanto, parece que esse sistema não tem sido eficaz em impedir a disseminação de vídeos pornográficos.

O uso de inteligência artificial, a criação de ferramentas mais intuitivas para denúncias e a colaboração com outras empresas podem ser possíveis soluções para esse problema.

