SSP-BA divulga novos nomes no Baralho do Crime: veja quem são os criminosos mais procurados

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) atualizou, neste sábado (21), o Baralho do Crime, incluindo novos criminosos procurados. Entre os foragidos da Justiça, estão traficantes de drogas e homicidas que atuam em Salvador e em cidades do interior da Bahia.

José Carlos Ferreira dos Santos, conhecido como “Olho de Gato” ou “Zói de Gato”, agora estampa a carta “9 de Copas”. Apontado como líder de uma facção criminosa nos bairros de Cosme de Farias e Nordeste de Amaralina, em Salvador, José Carlos possui cinco mandados de prisão e foi alvo da Operação Duplo X, deflagrada em junho deste ano pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia.

Imagem de Claus | Foto: reprodução / SSP-BA

As investigações indicam que ele comanda o tráfico de drogas com extrema violência e já cumpriu pena no Presídio de Lauro de Freitas. Zói de Gato também é acusado de ser o mandante de uma chacina que deixou seis mortos no bairro de Periperi, em 2014.

Imagem de Zói do Gato | Foto: reprodução / SSP-BA

Na carta “7 de Espadas”, foi incluído Kayky Borges Moura, procurado por dois mandados de prisão relacionados a homicídios no município de Itiúba, no interior da Bahia. Cláudio Alves de Souza, conhecido como “Claus”, agora estampa a carta “3 de Paus”.

Imagem de Kayky de Itiúba | Foto: reprodução / SSP-BA

Ele é acusado de ser o mandante de um ataque brutal contra sua ex-companheira, atingida por uma garrafa contendo ácido. Apesar das graves sequelas, a vítima sobreviveu após socorro imediato de populares. Segundo o Ministério Público, o crime foi motivado por ciúmes obsessivos de Cláudio, que não aceitava o fim do relacionamento. Um dos executores do ataque agiu para quitar uma dívida com o mandante.

Imagem de Claudemilson | Foto: reprodução / SSP-BA

A carta “2 de Ouros” apresenta Claudemilson dos Santos, acusado de atentar contra a vida de sua ex-companheira em agosto de 2023. O crime ocorreu em uma unidade de saúde no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Claudemilson atingiu de raspão a cabeça da vítima e, na sequência, acertou uma segunda pessoa, configurando dois crimes contra a vida.

O Baralho do Crime está disponível para consulta pública, e informações que auxiliem na localização dos foragidos podem ser enviadas através do telefone 181, com garantia de sigilo.