SSP empregará 2,4 mil policiais e bombeiros para acompanhar Enem 2024 na Bahia

A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA) deve colocar cerca de 2,4 mil policiais e bombeiros para reforçar a segurança durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As provas ocorrem neste domingo (3) e no dia 10 de novembro.

Em torno de 4 mil câmeras também vão auxiliar o trabalho da segurança. Desse total, 950 são do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP e ficarão em pontos estratégicos.

Segundo a SSP-BA, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado em status pleno às 7h dos domingos de prova. Em torno de 24 órgãos estaduais, federais e municipais acompanharão, em tempo real, as ocorrências nos locais de aplicação das provas.

“Atuaremos integrados com a Secretaria de Educação da Bahia, garantindo que o Enem transcorra da melhor forma possível. Todas as equipes estão preparadas e com as suas missões definidas”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Ainda segundo a pasta, a Polícia Militar atuará na escolta dos malotes de provas, nas rotas de distribuição definidas pelos Correios, bem como policiamento ostensivo e repressivo nos locais de armazenamento de provas, Centros de Distribuição Logística, estações de transbordo e locais de aplicação do exame.

Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) trabalharão nas ocorrências e perícia. Já o Corpo de Bombeiros ficará de prontidão, para possíveis deslocamentos imediatos em caso de ocorrências.