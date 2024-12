SSP entrega nova Delegacia Territorial e Pelotão em Ibicuí

A Secretaria da Segurança Pública encerrou as inaugurações de novas unidades em 2024, com as entregas da nova Delegacia Territorial (DT) e do novo Pelotão da cidade de Ibicuí. A solenidade de implantação da unidade integrada aconteceu na manhã deste domingo (29). Investimento de R$ 4 milhões, as estruturas estão localizadas BA-282, na saída para o município de Firmino Alves.

A DT conta com um espaço amplo, moderno e acessível, com salas para delegado, atendimento, cartório, investigação, reconhecimento, custódia, além de áreas para administração e circulação dos profissionais. O Pelotão, por sua vez, possui salas de comando, inteligência, operação, meios e instrução.

Somente em 2024, a SSP inaugurou 72 unidades. “Importante destacarmos que nos últimos dois anos foram entregues 135 novas estruturas para as Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros”, explicou o subsecretário da SSP, Marcel de Oliveira.

Acrescentou ainda que, em 2025, os investimentos na Segurança Pública continuarão como prioridade. “Efetivos estão em formação e no mês de janeiro temos novas estruturas para entregar. Seguiremos avançando na modernização das Forças da Segurança”, completou o subsecretário Marcel.