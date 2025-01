SSP envia reforço policial para Jequié após identificação dos autores de quatros homicídios

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou nesta terça-feira (7) o reforço das ações de segurança no município de Jequié, com a intensificação do trabalho conjunto entre as Polícias Militar e Civil. A ação visa mitigar a alarmante situação de segurança na cidade, logo após os autores dos quatro homicídios cerrem identificados.

Em reunião coordenada pelo subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, foram discutidas estratégias para identificar as áreas mais vulneráveis da cidade e os principais criminosos envolvidos nos crimes. A Polícia Militar e a Polícia Civil atuarão integradamente, visando aumentar a presença policial nas ruas e realizar ações de inteligência para desarticular as quadrilhas.

“Estamos com um efetivo significativo de policiais e peritos trabalhando em Jequié. Nosso objetivo é reduzir os índices de criminalidade e garantir a segurança da população”, afirmou Marcel de Oliveira.