SSP investe R$ 1,6 milhão na nova Delegacia Territorial de Piripá

A Polícia Civil reforçará suas ações de inteligência com a inauguração da nova Delegacia Territorial (DT) de Piripá, realizada na manhã deste domingo (8). O investimento da Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi de aproximadamente R$ 1,6 milhão na unidade.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

A nova delegacia, que integra o Programa de Modernização das Estruturas Físicas da SSP, está localizada na BA-263, entre as ruas A, B e C, no bairro Bela Vista. A unidade foi construída com a nova identidade visual da Polícia Civil e tem como objetivo melhorar o atendimento aos cerca de 10 mil moradores da cidade, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os servidores.

O novo espaço conta com diversas instalações, incluindo salas para atendimento, para o delegado titular, de reconhecimento, carceragem, vestiários masculino e feminino, cartório, auditório e um espaço dedicado ao registro de ocorrências via Delegacia Virtual.

“O novo equipamento fortalece a atuação da Polícia Civil na região Sudoeste da Bahia, permitindo um atendimento mais ágil à população e ampliando o trabalho investigativo”, afirmou o secretário Marcelo Werner.

Em 2024, o Governo do Estado já entregou 51 unidades para as Forças de Segurança Pública em diversas cidades, como Salvador, Iraquara, Taperoá, Porto Seguro, Feira de Santana, Juazeiro, Paulo Afonso, entre outras.