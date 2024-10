SSP lança edital para contratação de 166 profissionais com salários de até R$ 4,2 mil

Com salários até R$ 4,2 mil, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou, nesta sexta-feira (11/10), edital para contratação emergencial de 166 novos profissionais em Salvador e cidades do interior do estado.

As vagas, que são temporárias, irão prover as unidades do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e as inscrições estarão abertas entre os dias 21 até 28 de outubro.

CARGOS:

Auxiliar de necropsia; Técnico administrativo; Técnico de enfermagem; Técnico em anatomia patológica; Técnico em laboratório; Técnico em segurança do trabalho; Técnico em radiologia; Fisioterapeuta; Psicólogo; Secretariado executivo; Assistente social.