SSP promove encontro para discutir redução da letalidade policial na Bahia

Durante o evento, a Corregedoria-Geral da SSP apresentou balanço de resultados de ações e operações desenvolvidas, em parceria com Corregedorias e MP, para coibir práticas delituosas. A unidade também desenvolveu sistema para mapear e acompanhar as ocorrências envolvendo policiais.

Com os números alarmantes referentes a letalidade policial na Bahia em 2023 publicados na quinta-feira (7), instituições estaduais e representantes da sociedade civil organizada participaram na tarde de quintade uma oficina promovida pela Secretaria da Segurança Pública para debater o Plano de Redução de Mortes decorrentes da atuação policial.

“Estamos recebendo os órgãos que integram a Câmera Intersetorial de Pactuação Institucional do Programa Bahia Pela Paz, na busca de contribuições que serão agregadas ao Plano de Redução de Mortes decorrentes da atuação policial”, explicou o chefe de gabinete da SSP, Nelson Pires.

O encontro reuniu representantes da Corregedoria-Geral da SSP, Superintendência Integrada da Ação Policial, Polícias Militar, Civil e Técnica, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretarias de Relações Institucionais (Serin), de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), de Saúde (Sesab), de Educação (Sec) e do Trabalho, Emprego Renda e Esporte (Setre), Procuradoria Geral do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil e representantes da sociedade civil organizada, através das entidades IDEAS e CONVIDA.