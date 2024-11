SSP visita o Barradão para implantar projetos de segurança no estádio

Representantes da SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública) participaram de uma visita técnica ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, com o objetivo de definir projetos para aumentar a segurança nas dependências e no entorno da praça esportiva rubro-negra.

Os representantes do órgão se reuniram com o diretor administrativo e financeiro Ideraldo Gomes, a advogada Marlise Imperial, o gerente de patrimônio Sergio Roberto e Luiz Henrique, responsável pelo setor de TI. A parceria visa também a integração à SSP do sistema de reconhecimento facial para o acesso do torcedor ao estádio, recentemente implantado pelo clube