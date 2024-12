Stanley retira de circulação quase 3 milhões de garrafas térmicas após queimaduras

A empresa americana Stanley, conhecida por seus produtos de bebidas, anunciou a retirada de aproximadamente 2,6 milhões de garrafas térmicas de viagem do mercado. Essa decisão foi motivada por relatos de queimaduras, com os modelos afetados sendo os Switchback e Trigger Action. Até o momento, a companhia recebeu 91 queixas, sendo 16 delas provenientes dos Estados Unidos, relacionadas a tampas que se desprenderam durante o uso, resultando em 38 casos de queimaduras que exigiram atendimento médico. A Stanley Brasil comunicou que está em diálogo com as agências reguladoras para determinar os próximos passos a serem tomados e prometeu fornecer atualizações sobre a situação em breve. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (CPSC) dos EUA identificou 11 modelos específicos das garrafas que foram alvo da retirada do mercado. Os consumidores que possuem esses produtos devem interromper seu uso imediatamente e contatar a Stanley para obter uma tampa de reposição sem custo.

Essas garrafas térmicas foram comercializadas em diversas plataformas, incluindo Amazon, Walmart, Dick’s Sporting Goods e Target, entre outras, desde junho de 2016 até dezembro de 2024. Os preços das garrafas variavam entre US$ 20 e US$ 50, tornando-as acessíveis a um amplo público. A empresa está tomando medidas para garantir a segurança dos consumidores e minimizar os riscos associados ao uso de seus produtos. A retirada do mercado reflete a preocupação da Stanley com a segurança de seus clientes e a necessidade de agir rapidamente diante de incidentes relatados. A empresa está comprometida em resolver a situação e garantir que os consumidores possam continuar a utilizar seus produtos com confiança.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA